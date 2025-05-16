Боль от разбитого сердца известна многим и часто становится источником вдохновения для книг и фильмов. Однако существуют научные данные, подтверждающие, что такое состояние может быть смертельным.

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Ученые описывают данное состояние как кардиомиопатию такоцубо (КТ), вызванную стрессом. В исследовании Университета Аризоны были проанализированы данные 199 890 пациентов в США за период с 2016 по 2020 год.

За это время заболеваемость (КТ) немного увеличилась как среди мужчин, так и среди женщин. Несмотря на то, что женщины болеют чаще смертность среди мужчин значительно выше: 11,2% мужчин погибают, по сравнению с 5,5% среди женщин.

«Мы были удивлены высокой смертностью от кардиомиопатии такоцубо, которая оставалась стабильной на протяжении пяти лет исследования, а также повышенным уровнем осложнений в стационаре», — отметил интервенционный кардиолог М. Реза Мовахед из Университета Аризоны.

Исследователи выдвинули гипотезу о разнице, между мужчинами и женщинами. Тиреотоксикоз может быть вызван резким увеличением гормонов стресса, возникающим как от физических факторов, таких как операции или инфекции, так и от эмоциональных, например, разводов или потери близкого человека.

Мужчины чаще сталкиваются с физическим стрессом, что может объяснять их более высокую смертность от кардиомиопатии такоцубо. Кроме того, влияют различия в гормональном фоне между мужчинами и женщинами.

К осложнениям, связанным с этим заболеванием, относятся застойная сердечная недостаточность (у 35,9% пациентов), фибрилляция предсердий (20,7%), кардиогенный шок (6,6%), инсульт (5,3%) и остановка сердца (3,4%).

Симптомы кардиомиопатии такоцубо

Симптоматика кардиомиопатии такоцубо часто воспринимается как сердечный приступ. В связи с этим исследователи, которые проводят новые исследования, надеются повысить осведомленность о данном состоянии, чтобы улучшить его диагностику и обеспечить более эффективное лечение.

«Некоторые осложнения, такие как эмболический инсульт, могут быть предотвращены при раннем назначении препаратов пациентам с сильно ослабленным сердцем или фибрилляцией предсердий, которая увеличивает риск инсульта», — отмечает Мовахед. Хотя о ТК специалистам в здравоохранении известно давно, остается много вопросов о его диагностике и способах снижения рисков осложнений.

Не каждый случай тревожного расстройства связан с разрывом отношений, однако потеря любимого человека явно влияет на физическое и психическое здоровье, иногда вызывая значительный стресс для сердца.

«Продолжающийся высокий уровень смертности вызывает тревогу и подчеркивает необходимость проведения дополнительных исследований для разработки более эффективных методов лечения и поиска новых терапевтических подходов к этому заболеванию», — утверждает Мовахед.