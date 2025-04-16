Центробанк разрабатывает законопроект, который позволит маркетплейсам предоставлять финансовые сервисы через небанковских поставщиков, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ Data Fusion, передает «Российская газета».

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«Маркетплейсы смогут предоставлять финансовые сервисы либо через банки, либо через небанковских поставщиков. Мы сейчас готовим об этом закон, потому что хотим дать финтехам больше возможностей оказывать платежные услуги, их будет регулировать Центробанк. Что касается нефинансовых сервисов — это прерогатива правительства. Рынку нужны прозрачные правила», — сказала она.

Это решение особенно важно для малого и среднего бизнеса, который часто сталкивается с трудностями при переговорах с крупными банками, отметил в беседе с «Инк.» руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин.

«Новые платежные сервисы смогут предложить более выгодные условия, например, меньшие комиссии и более низкую стоимость транзакций», — добавил он.

По его мнению, сегодня маркетплейсы сильно зависят от нескольких крупных банков, поэтому появление новых платежных провайдеров даст бизнесу больше выбора и снизит расходы.

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Бабошкин также отметил, что решение ЦБ может стать толчком к развитию технологий, что повысит скорость и удобство оплаты.

«Однако остается открытым один вопрос — как обеспечить безопасность и надежность работы новых платежных сервисов. Здесь я считаю необходимым защитить пользователей от потенциального мошенничества, а также от утечек данных. Хотя Центробанк уже занимается регулированием, скорее всего, для этого потребуется создание новых правил и систем контроля», — резюмировал эксперт.