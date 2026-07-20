Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на €550 млн за нарушение требований Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Санкция стала крупнейшей из назначенных в рамках нового европейского регулирования.

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Регулятор пришел к выводу, что платформа не смогла эффективно ограничить распространение незаконных, небезопасных и контрафактных товаров. По оценке комиссии, AliExpress переоценивал возможности собственной модерации, недостаточно тщательно анализировал риски и выделял слишком мало сотрудников для проверки нарушений.

В Еврокомиссии заявили, что из-за недостатков системы контрафакт, опасные игрушки и косметика неделями оставались в продаже. Регулятор также раскритиковал рекомендательные и рекламные алгоритмы сервиса, которые, по оценке комиссии, способствовали продвижению нелегальной продукции. Систему санкций против недобросовестных продавцов признали неэффективной.

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Отдельные претензии Еврокомиссия предъявила к программе «авторизации брендов», предназначенной для борьбы с контрафактом. По оценке регулятора, механизм работал недостаточно эффективно, ему не хватало ресурсов, а продавцы подделок могли легко его обходить.

AliExpress должен представить план устранения нарушений до 20 октября. Если к декабрю Еврокомиссия решит, что платформа по-прежнему не выполняет требования DSA, против компании могут ввести дополнительные санкции.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен заявила, что незаконная продукция угрожала потребителям и ставила в неравное положение компании, соблюдавшие европейские правила. По ее словам, в прошлом году AliExpress пользовались около 193 млн человек в Европе. Аудитория Shein при этом составляла 156 млн пользователей, а Temu — 130 млн.

В AliExpress с решением не согласились. Компания назвала штраф несоразмерным и заявила, что Еврокомиссия не учла уже принятые меры по усилению контроля за товарами. Маркетплейс сообщил, что проанализирует решение регулятора и определит дальнейшие правовые шаги.

Штраф в €550 млн стал крупнейшим из назначенных по DSA. Ранее Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на €120 млн, а маркетплейс Temu — на €200 млн за нарушения европейского законодательства.

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