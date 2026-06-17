Российские компании продолжают конкурировать за редких специалистов и управленцев, предлагая им доходы, значительно превышающие среднерыночный уровень. Наиболее выгодные условия сегодня работодатели готовы предоставить руководителям юридических подразделений.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в июне 2026 года первое место по размеру заработка заняла должность главного юрисконсульта. Средний уровень дохода таких специалистов достиг 407 тыс. руб. ежемесячно.

Следом расположились руководители коммерческого блока. Директорам по маркетингу и продажам работодатели предлагают около 379 тыс. руб. в месяц. В число наиболее высокооплачиваемых также вошли менеджеры проектов в сфере складской логистики, где средняя зарплата составила 355 тыс. руб.

Неплохо заработать можно и на рынке недвижимости. Специалисты, сопровождающие сделки с объектами, могут рассчитывать в среднем на 325 тыс. руб. Немногим меньше получают вице-президенты по административному управлению — порядка 323 тыс. руб. в месяц.

В технологическом секторе в зарплатной гонке побеждают Java-разработчики. Их средний заработок достиг 256 тыс. рублей, что делает эту специализацию одной из самых прибыльных среди ИТ-профессий.

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В сфере продвижения и рекламы наиболее высокий уровень доходов — у бренд-менеджеров. Среди дизайнерских специальностей лучшие зарплатные предложения — у UX/UI-дизайнеров и экспертов по звуковому дизайну цифровых продуктов.

Высокий спрос на квалифицированные кадры сохраняется и в финансовом блоке. К числу наиболее оплачиваемых специалистов относятся коммерческие директора, бухгалтеры-аналитики и сотрудники, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность компаний.

В транспортной отрасли по уровню заработков выделяются водители, сотрудники таксомоторных сервисов и бортпроводники. Производственные предприятия готовы платить больше других токарям и сборщикам мебели, а строительные компании — прорабам, отвечающим за организацию работ на объектах.

Результаты исследования показывают, что максимальные зарплаты на российском рынке труда сегодня сосредоточены прежде всего в управленческих, юридических и экспертных профессиях, где работодатели испытывают наиболее острый дефицит квалифицированных кадров.

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