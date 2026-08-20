Компания KoronaPay Europe Limited, отвечавшая за европейское направление платежной системы «Золотая корона», прекращает оказание услуг по переводу денег — соответствующая информация опубликована на ресурсе компании.

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Организация сама инициировала отказ от разрешения на регулируемую деятельность, сейчас прием новых переводов полностью заблокирован. А по ранее проведенным операциям пользователям предложено вернуть деньги через мобильное приложение «Корона», добавляется в сообщении.

Статус ситуации подтвержден кипрским регулятором. Центральный банк Кипра приступил к формальной процедуре отзыва лицензии после получения уведомления от KoronaPay о прекращении операционной деятельности.

Европейская «Золотая корона» началась с создания на Кипре дочерней структуры KoronaPay Europe Limited в 2018 году. В декабре того же года компания получила официальное разрешение на работу в сегменте электронных денег. Коммерческий запуск сервиса под маркой KoronaPay состоялся в 2020 году. СЕрвис начал с 31 страны — государства ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. В дальнейшем сеть разрослась до более чем 50 государств. До перехода на цифровую модель все операции шли через партнерскую сеть в офлайн‑формате.

Однако 23 июля РНКО «Платежный центр», выполняющая роль оператора и расчетного ядра «Золотой короны», была внесена в 21‑й пакет ограничений Евросоюза. Одновременно в санкционный перечень включили 218 физических и юридических лиц, в том числе участников финансового рынка.

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После этого «Золотая корона» последовательно ограничивала отдельные международные маршруты. В числе первых были закрыты направления в Грузию и Казахстан, а затем и другие востребованные коридоры.

До последнего момента переводоы из России через «Золотую корону» можно было сделать только в Киргизию, Узбекистан, Турцию и Китай (с зачислением на карты UnionPay банков материкового Китая). А бувально в июне система позволяла направлять средства в Южную Корею, Армению, Израиль, Вьетнам, Таиланд, Сербию и другие государства.

При остановке операций KoronaPay Europe прекращаюся регулируемые финансовые услуги именно кипрской структуры, а не ликвидируется платежная системы на территории РФ. Российская часть сервиса работает дальше, хотя санкции ограничили ее возможности в трансграничных переводах.

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