Офлайн-отделения российских банков закрываются все активнее. С января по август 2026 года кредитные организации закрыли 1370 отделений — это рекордный показатель за последние семь лет. В среднем банки ликвидируют 196 точек ежемесячно, что почти вдвое превышает темпы прошлого года. Если динамика сохранится, к концу года количество закрытых офисов превысит 2100.

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Половину всех сокращений взял на себя Сбербанк — около 540 отделений, или 40% от общего числа. Наиболее интенсивное сворачивание сети пришлось на май и июнь, когда банки закрывали точки на треть активнее, чем в остальные месяцы.

Главные причины трансформации — цифровизация и экономика. Платежи, переводы и большинство стандартных операций клиенты уже давно проводят через приложения и СБП, за наличными идут к банкоматам. В то же время содержание физических помещений дорожает: растет аренда, коммунальные платежи, зарплаты, а высокие ставки сдерживают спрос на кредиты. Часть банков не ликвидирует отделения полностью, а объединяет или переводит их в новый формат.

Переход в онлайн происходит неравномерно. Альфа-банк заявил о планах открыть 28 новых офисов до конца года, ВТБ и Дом.рф также намерены развивать сеть. Райффайзенбанк, напротив, фиксирует регулярные визиты лишь у 3% своих клиентов. Аналитики прогнозируют, что за пять лет количество отделений в стране может сократиться в 2–2,5 раза — до примерно 12 тыс.

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На фоне сворачивания офисной сети россияне плотно занялись международными переводами. В июне через трансграничные каналы было отправлено 321 млрд руб. За второй квартал сумма превысила 800 млрд руб. — это максимум за последние четыре квартала. Причем около 60% операций прошли в рублях. По данным Т-Банка, теперь именно граждане России формируют 63% всех трансграничных переводов. До середины 2025 года основными отправителями были мигранты из Центральной Азии, переводившие заработки на родину.

Изменилась и структура международных расчетов. SWIFT и переводы по картам отошли на второй план. Клиенты списывают рубли с российских счетов, а валюту меняют уже за границей. Чаще всего это происходит для зарубежных поездок, оплаты обучения, сделок малого бизнеса, инвестиций в иностранные активы и покупки недвижимости. Дополнительный спрос создают ослабление рубля, дивиденды, продажа имущества и снижение ставок по вкладам.

Несмотря на цифровизацию, полностью уйти от физических офисов невозможно. При сбоях мобильного интернета клиенты нуждаются в наличных и личной поддержке. Некоторые операции — например, разблокировка счета — требуют присутствия в отделении. После санкций против «Золотой Короны» изменились маршруты переводов: оборот Т-Банка по пяти затронутым направлениям вырос сначала на 15%, затем еще на 13%, а в итоге оказался на 27% выше прежнего уровня. Банки продолжают оптимизировать сеть, но сохраняют точки там, где удаленное обслуживание не закрывает все потребности.

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