Законопроект, запрещающий рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию и нумерологию, будет внесен в Госдуму 23 апреля, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник и текст документа. Новая редакция вводит понятие «цифропсихолог» и сохраняет исключения для специалистов с высшим профильным образованием.

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Запрет коснется физических и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющих эзотерические услуги — духовные, ритуальные и обрядовые практики, не связанные с деятельностью традиционных религий.

В пояснительной записке подчеркнуто, что такие услуги не имеют научного обоснования и часто воспринимаются как мошенничество.

Новая редакция также вводит ограничения для новой категории, «цифропсихологов» — специалистов, работающих на стыке психологии и нумерологии, использующих нейролингвистическое программирование.

Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина связывает популярность эзотерических услуг с дефицитом квалифицированных психологов в России и стрессом в обществе.

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В законопроекте предусмотрены исключения для специалистов с высшим образованием: игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений с психологическим образованием, а также нутрициологов с медицинским образованием. Эти категории специалистов смогут рекламировать услуги при наличии диплома.

Кроме того, на заседаниях рабочих групп в Госдуме расстановщики выступили за введение профессиональных образовательных стандартов в своей сфере, а игропрактики предложили присвоить их деятельности код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), отмечает издание.

В случае принятия закона депутаты предложат административные штрафы за незаконное предоставление эзотерических услуг, размер которых будет соразмерен ущербу жертвам мошенничества, уточнила Останина.

Газета со ссылкой на данные ВЦИОМ за декабрь 2024 года пишет, что 55% россиян поддерживают полный запрет коммерческой деятельности тарологов, из них 30% — категорически.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил рынок эзотерических услуг, включая сопутствующие товары, в 1 трлн руб., что сопоставимо с объемом российского рекламного рынка в 2024 году. В ноябре 2024-го аналитики коммуникационного агентства Modifiers спрогнозировали, что объем рынка эзотерических услуг составит 2,4 трлн руб. по итогам года.