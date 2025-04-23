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В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг с новым понятием «цифропсихолог»

В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг с новым понятием «цифропсихолог»

Законопроект, запрещающий рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию и нумерологию, будет внесен в Госдуму 23 апреля, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник и текст документа. Новая редакция вводит понятие «цифропсихолог» и сохраняет исключения для специалистов с высшим профильным образованием.

Фото: Unsplash

Запрет коснется физических и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющих эзотерические услуги — духовные, ритуальные и обрядовые практики, не связанные с деятельностью традиционных религий.

В пояснительной записке подчеркнуто, что такие услуги не имеют научного обоснования и часто воспринимаются как мошенничество.

Новая редакция также вводит ограничения для новой категории, «цифропсихологов» — специалистов, работающих на стыке психологии и нумерологии, использующих нейролингвистическое программирование.

Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина связывает популярность эзотерических услуг с дефицитом квалифицированных психологов в России и стрессом в обществе.

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В законопроекте предусмотрены исключения для специалистов с высшим образованием: игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений с психологическим образованием, а также нутрициологов с медицинским образованием. Эти категории специалистов смогут рекламировать услуги при наличии диплома.

Кроме того, на заседаниях рабочих групп в Госдуме расстановщики выступили за введение профессиональных образовательных стандартов в своей сфере, а игропрактики предложили присвоить их деятельности код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), отмечает издание.

В случае принятия закона депутаты предложат административные штрафы за незаконное предоставление эзотерических услуг, размер которых будет соразмерен ущербу жертвам мошенничества, уточнила Останина.

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Газета со ссылкой на данные ВЦИОМ за декабрь 2024 года пишет, что 55% россиян поддерживают полный запрет коммерческой деятельности тарологов, из них 30% — категорически.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил рынок эзотерических услуг, включая сопутствующие товары, в 1 трлн руб., что сопоставимо с объемом российского рекламного рынка в 2024 году. В ноябре 2024-го аналитики коммуникационного агентства Modifiers спрогнозировали, что объем рынка эзотерических услуг составит 2,4 трлн руб. по итогам года.

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