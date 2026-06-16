Meta Platforms* объявила о запуске новых инструментов искусственного интеллекта в Facebook**. Они должны изменить сразу несколько привычных сценариев внутри платформы — поиск информации, создание публикаций и взаимодействие пользователей с контентом.

Sumaid Pal Singh Bakshi, Unsplash

Главным нововведением стал «Режим ИИ» — новый формат поиска в Facebook на базе Meta AI. Вместо привычного списка результатов пользователи смогут задавать вопросы обычным языком и получать сгенерированные ответы на основе публичных публикаций со всей платформы, включая посты в группах и короткие видео Reels.

ИИ будет анализировать пользовательские обсуждения и собирать обобщенные ответы на основе того, что люди действительно пишут и обсуждают в Facebook. По задумке компании, это должно ускорить поиск информации и сделать рекомендации более живыми.

Но новые инструменты уже вызывают вопросы к надежности таких ответов. ИИ будет опираться на публикации обычных пользователей, а не только на проверенные источники, поэтому остается риск распространения устаревших, ошибочных или вводящих в заблуждение данных. С похожей проблемой уже сталкивались и другие технологические компании, развивающие ИИ-поиск.

Помимо обновленного поиска, Facebook получил новые инструменты для работы с визуальным контентом. Пользователи смогут создавать с помощью ИИ коллажи, добавлять переходы в видео и менять фотографии.

Одной из новых функций стали ИИ-фотопресеты. Они позволяют менять внешний вид на изображениях — примерять разные стили одежды, прически и аксессуары.

Например, спортивные фанаты смогут виртуально примерить форму любимой команды с помощью инструмента «Редактирование с помощью ИИ» в Stories. Еще одна функция, «Гардероб», позволит менять стиль фотографии профиля.

Новые функции дополняют другие ИИ-инструменты, которые Meta внедряла в Facebook в последние месяцы. Ранее компания запустила анимированные фотографии профиля, которые оживляют статичные изображения, а также добавила в Marketplace автоматические ответы покупателям от имени продавцов.

Соцсетям ужесточили правила

Пока технологические компании развивают ИИ-инструменты и пытаются сделать соцсети более удобными и вовлекающими, регуляторы в разных странах все чаще обсуждают обратную сторону таких платформ — их влияние на детей и подростков.

Правительства разных стран начали вводить или готовить ограничения на доступ несовершеннолетних к соцсетям. Одной из первых стала Австралия, которая в 2025 году запретила детям младше 16 лет пользоваться рядом популярных платформ. Ограничения затронули Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit и другие сервисы, а компании обязали внедрять системы проверки возраста.

Похожие инициативы появились в Австрии, Канаде, Дании, Франции, Греции, Индонезии, Малайзии, Польше, Словении, Испании, Турции и Великобритании. В большинстве случаев речь идет о запрете или ограничении доступа к соцсетям для пользователей младше 15–16 лет.

Сторонники таких мер считают, что платформы могут усиливать тревожность, проблемы со сном, зависимость от экранов и в целом негативно влиять на психическое здоровье детей. Критики предупреждают, что полные запреты будет трудно реализовать на практике, а системы контроля возраста могут создать новые риски для приватности пользователей.

В результате Meta и другие компании оказываются перед сложной задачей. Им нужно одновременно развивать новые ИИ-функции, удерживать аудиторию и доказывать регуляторам, что их платформы остаются безопасными для молодых пользователей.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**Facebook — принадлежит Meta

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