Apple открыла WWDC 2026 в Купертино одной из самых насыщенных презентаций последних лет. Компания показала обновленную Siri на базе моделей Google Gemini, новую iOS 27 и расширенный набор функций Apple Intelligence. Для гендиректора Тима Кука это WWDC стало последним в нынешнем статусе — 1 сентября он передаст управление Apple старшему вице-президенту по аппаратным технологиям Джону Тернусу.

Apple

Новый Siri AI

Главным анонсом стала переработанная Siri. Apple фактически признала, что ее голосовой помощник отстал от ожиданий пользователей в период быстрого роста ИИ-сервисов, и представила глубокое обновление на базе моделей семейства Gemini от Google. Siri получит отдельное приложение, поддержку визуального распознавания и более широкий доступ к данным из других сервисов Apple. В том числе ассистент сможет подтягивать информацию из Mail и Messages прямо во время телефонного звонка.

Читайте также Apple перевела Siri на модели Google Gemini в рамках сделки стоимостью $1 млрд в год

«Мы убеждены, что конфиденциальность в ИИ не подлежит обсуждению», — заявил старший вице-президент Крейг Федериги, добавив, что данные используются исключительно для выполнения запросов и независимые эксперты могут проверить это в любое время.

Что нового в iOS 27

iOS 27 будет доступна на устройствах начиная с iPhone 11. В Apple утверждают, что это сделает обновление самым массовым релизом iOS по охвату пользователей. Среди технических улучшений компания выделила ускоренную загрузку фотографий, более быструю передачу файлов через AirDrop и оптимизацию планировщика центрального процессора для многозадачного режима.

Apple также переработала системный поиск. Как заявила вице-президент по управлению ОС-программами Стейси Форд, новая основа поиска будет использоваться в Spotlight, «Фото» и Mail.

Новые фишки Apple Intelligence

Пакет ИИ-функций Apple Intelligence тоже получил заметное обновление. В нем появились новые инструменты для редактирования фотографий: Reframe позволяет изменить перспективу снимка уже после съемки, Extend расширяет кадр и меняет соотношение сторон, а обновленный Cleanup использует генеративный ИИ для более аккуратного удаления лишних объектов.

В Shortcuts появилась возможность создавать сценарии автоматизации по текстовому запросу. Это должно упростить работу с приложением для пользователей без технического опыта. В iOS 27 также появится системная диктовка с автоматической правкой орфографии, пунктуации и регистра. По сути, Apple выходит на территорию сторонних ИИ-сервисов для транскрибации, включая Wispr Flow и Willow.

Отдельный блок WWDC Apple посвятила родительскому контролю. На устройствах детей до 13 лет функции «Запрос на просмотр» сайтов и «Запрос на покупку» в App Store будут включены по умолчанию. В приложении «Здоровье» появится возможность отслеживать перименопаузу и менопаузу в рамках существующего модуля отслеживания цикла. Для Apple это выход в еще один сегмент цифрового здравоохранения, который в последние годы активно привлекает инвестиции.

WWDC 2026 показала, что Apple пытается быстрее закрыть отставание в ИИ-гонке. После задержки ряда функций Apple Intelligence и подключения моделей Google компания впервые за несколько лет представила системные изменения сразу в нескольких продуктовых направлениях. Смена руководства совпала с одной из самых насыщенных WWDC последних лет, поэтому презентация выглядела не просто очередным обновлением экосистемы, а заявкой на новый этап для Apple.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.