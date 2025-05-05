Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство структуры «Магнита» о приобретении контрольной доли в «Азбуке вкуса», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«ФАС России согласовала ходатайство АО „Тандер“ о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО „Городской супермаркет“ (сеть „Азбука вкуса“)», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами, так как доля группы лиц приобретателя на нем по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо региона или города.

В «Магните» о приобретении контрольного пакета сети «Азбука вкуса» сообщили 30 апреля. Там отметили, что общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 100,4 тыс. кв. м, из которых около 77,9 тыс. кв. м приходится на супермаркеты и 11,9 тыс. кв. м — на минимаркеты.

Сумму сделки в компании не назвали. По мнению экспертов, она может составлять 30-35 млрд руб.