«Магнит», второй по обороту ретейлер в России, договорился о приобретении контрольного пакета сети «Азбука вкуса», известной как «супермаркет для богатых», сообщает РБК со ссылкой на источники. В сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра, отметили собеседники издания.

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Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость сделки в 30-35 млрд руб. Схожую оценку дал исполнительный директор Департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов.

По его мнению, «Магнит» оценил сеть премиальных супермаркетов на уровне текущих мультипликаторов крупнейших публичных розничных компаний, то есть 3.5х EV/EBITDA (отношение стоимости компании к прибыли до вычета расходов), что соответствует сумме 35 млрд руб.

«Азбука вкуса» привлекала внимание других игроков: в 2021 году «Яндекс» вел переговоры о покупке для синергии с «Яндекс Лавкой», но сделка не состоялась. «Севергрупп» Алексея Мордашова в 2019 и 2025 годах предлагала до 40 млрд руб. за весь бизнес, но предложение «Магнита» оказалось более выгодным, отметил источник РБК.

По словам одного из источников издания, изменений в формате магазинов «Азбука вкуса» и руководстве сети не планируется.

Сделка позволит «Магниту» усилить присутствие в Москве и Санкт-Петербурге, считает Ибрагимов. Он привел в пример опыт сети по успешной интеграции намного более крупного бизнеса, «Дикси», который компания приобрела в 2021 году. Доля «Магнита» тогда в Москве и Московской области в результате сделки увеличилась более чем вдвое — с 3,8% до 8,2%, в Северо-Западном федеральном округе — сразу на 6,6 п.п и до 19,6%.

По мнению Бурмистрова, экспертиза «Азбуки вкуса» в готовой еде (20% выручки сети) помогут «Магниту» развивать сегмент ready-to-eat, самый быстрорастущий в ретейле. Он также отметил, что покупка закрывает практически все покупательские миссии «Магнита» в продуктовом ретейле.

Ибрагимов считает, что «Магнит» может вывести «Азбуку вкуса» на международный рынок, сравнивая бренд с британским Waitrose.