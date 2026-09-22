ФАС предложила изменить правила учета расходов электросетевых компаний на защиту и восстановление инфраструктуры. Такие затраты хотят отнести к неподконтрольным и учитывать при расчете необходимой валовой выручки (НВВ), от которой зависит тариф на передачу электроэнергии. Проект приказа размещен на портале правовых актов.

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В новый порядок хотят включить расходы на защиту электросетевых объектов и сотрудников от «средств поражения», а также на ремонт и восстановление инфраструктуры после «актов незаконного вмешательства». Учитывать планируют фактические затраты компаний за 2022−2025 годы.

ФАС предлагает не учитывать всю накопившуюся сумму сразу. Расходы могут распределить между тремя долгосрочными периодами регулирования, чтобы сетевые компании компенсировали их постепенно и не включали крупную сумму в расчеты одномоментно.

ФАС отдельно подчеркнула, что новый порядок не должен привести к изменению тарифов для населения. Плата граждан по-прежнему будет ограничена предельными индексами. При необходимости дополнительную поддержку сетевым компаниям смогут предоставлять регионы, в том числе за счет субсидий.

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Изменение механизма связано с тем, что при поздней компенсации затрат компаниям приходится финансировать их за собственный счет. Помимо самой недополученной выручки, в таком случае возникают расходы на привлечение средств и индексацию. Распределение затрат по нескольким периодам позволяет избежать их одномоментного включения в регулирование.

При этом включение новых расходов в правила не означает, что НВВ автоматически вырастет на заявленную компаниями сумму. Регуляторы сначала должны проверить обоснованность затрат и определить, какую их часть можно учитывать при расчете выручки.

Расходы на защиту и восстановление электросетей выросли на фоне повреждений энергетической инфраструктуры. По данным замминистра энергетики Евгения Грабчака, в осенне-зимний период 2025−2026 годов из-за «внешнего воздействия» в России были повреждены или выведены из эксплуатации мощности общей величиной около 8,5 ГВт.

На размер поддержки повлияют и решения регионов. Закон уже позволяет повышать тариф на передачу электроэнергии сверх предельного уровня по обращению главы региона. В конце 2024 года ФАС согласовала 24 таких заявления. Теперь региональные власти смогут определить, какую часть расходов покрыть из бюджета, а какую учесть в выручке сетевых компаний.

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