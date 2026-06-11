Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала операторам связи пересмотреть спорные практики, которые вызвали претензии регулятора. Решение принято по итогам заседания экспертного совета после роста числа жалоб на действия телеком-компаний с начала года.

Ведомство указало на несколько спорных механизмов. Среди них — бонусы и денежные поощрения за входящие звонки, а также изменение параметров обслуживания, включая сокращение длительности соединений и времени ожидания ответа при вызове.

Отдельно ФАС указала на использование ссылок на 5G в рекламе и названиях услуг. В службе подчеркнули, что эта технология в России пока не развернута в полном объеме, а такие формулировки могут создавать у потребителей завышенные ожидания.

В числе претензий также оказались условия перехода абонентов между операторами с сохранением номера. По оценке регулятора, часть таких практик нужно скорректировать, чтобы они соответствовали принципам добросовестной конкуренции.

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В ФАС отметили рост обращений, связанных с действиями операторов, включая маркетинговые акции и параметры соединений. Рекомендации должны снизить число конфликтов и сделать конкурентные условия более ровными.

Для операторов особенно важны расчеты за завершение вызовов между сетями — интерконнект. Средняя ставка по ним составляет около 1 рубля за минуту, поэтому бонусы за входящие звонки могут заметно влиять на экономику отдельных акций.

Похожие споры уже возникали на рынке. В 2010 году Tele2, сейчас Т2, заявляла о резком росте затрат после акции «Бонус за входящие», а в 2011 году ФАС признала действия МТС нарушением антимонопольных норм. Позднее стороны урегулировали конфликт.

В конце 2025 года новые бонусные программы «Вымпелкома» за входящие вызовы вызвали критику со стороны МТС, «Мегафона» и Т2. Компании заявляли, что такие акции нарушают рыночный баланс и создают риск убытков.

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