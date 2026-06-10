Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла на рассмотрение экспертного совета ряд коммерческих практик телеком-компаний, включая продвижение услуг с упоминанием 5G, программы по привлечению абонентов конкурентов и особенности переноса мобильных номеров. Поводом стали возможные признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Среди кейсов, которые планирует разобрать совет, — предложения «Вымпелкома» «Платим за входящие» и «Гарантия лучшей цены за переход в «Билайн» со своим номером», инициатива «Маркетплейс тарифов» от «МегаФона», а также спецпредложение Т2 для клиентов, которые переходят из сети «Билайна» с сохранением номера. Отдельно эксперты рассмотрят рост числа отказов при смене оператора связи.

Регулятор также обратил внимание на технические параметры обслуживания клиентов. На заседании обсудят ограничение длительности вызовов и сокращение времени ожидания ответа до включения автоответчика или автоматического завершения соединения.

В НИЦ «Телеком», который обслуживает централизованную базу перенесенных номеров, подтвердили рост числа отказов в процедурах MNP. Исполняющий обязанности руководителя организации Василий Семенов сообщил, что причины могут быть разными — от объективных ограничений до попыток операторов удержать абонентскую базу. При этом число фактически перенесенных номеров остается на прежнем уровне.

Отдельная линия обсуждения — использование темы 5G в маркетинге операторов. Коммерческий запуск сетей пятого поколения в России пока не состоялся, но операторы уже активно используют этот термин в коммуникациях с клиентами. МТС продвигает рекламную кампанию «Совсем скоро», «Билайн» сообщает о возможности тестирования сервисов, связанных с 5G, «МегаФон» предлагает услугу «5G режим» и доступ к пилотным зонам нового стандарта связи. У Т2 действует сервис 5G Ready, который позиционируется как инструмент повышения скорости мобильного интернета.

Операторы настаивают, что действуют в рамках закона. В «МегаФоне» заявили, что при подготовке рекламных материалов компания ориентируется на требования законодательства и корректно описывает характеристики сервисов. В «Вымпелкоме» рассчитывают, что обсуждение позволит выработать единые подходы к оценке таких практик. В Т2 отказались комментировать тему 5G, но раскритиковали одну из акций конкурента, заявив, что подобные способы предоставления преимуществ абонентам давно вызывают вопросы у антимонопольных органов.

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Руководитель направления IT- и IP-разбирательств юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что использование темы 5G при отсутствии полноценного покрытия может сформировать у аудитории завышенные ожидания от качества связи. Кроме того, внимание регуляторов обычно привлекают акции, построенные на сравнении с конкурентами или обещаниях самых выгодных условий подключения.

Директор практики цифровой трансформации Strategy Partners Светлана Архипкина считает, что многие пользователи воспринимают упоминание 5G как подтверждение того, что инфраструктура нового поколения уже работает. По ее оценке, даже если ФАС ужесточит требования к таким коммуникациям, операторам скорее придется скорректировать формулировки и точнее описывать предлагаемые сервисы, чем полностью отказаться от темы 5G в маркетинге.

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