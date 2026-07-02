Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала американской корпорации Apple предупреждение: ведомство потребовало от компании устранить «дискриминационные условия для российских поисковых систем» на устройствах с iOS и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения. На исправление ситуации Apple дали две недели — до 15 июля. Если компания не выполнит требования, ФАС обещает возбудить дело, а потенциальный штраф может достигнуть 4 млрд руб.

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Как пояснили в ФАС, претензий у службы две. Первая — на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система, а чтобы выбрать российский сервис, пользователю нужно вручную менять настройки. Ведомство считает, что это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и ущемляет интересы потребителей. Вторая претензия касается закона о предустановке российского ПО: по версии ФАС, Apple не исполнила требования в части отечественного магазина приложений и «национального мессенджера».

В предупреждении ФАС отдельно сослалась на сложившуюся правоприменительную практику в отношении Apple — и у этой оговорки есть конкретный фон. В августе 2021 года служба уже выдавала компании предупреждение из-за запрета разработчикам сообщать пользователям об альтернативных способах оплаты вне App Store. В июле 2022-го ФАС признала Apple нарушившей закон о защите конкуренции и злоупотребившей доминирующим положением на рынке iOS-приложений. В январе 2023 года компании назначили оборотный штраф почти на 1,2 млрд руб. Позднее суды подтвердили решение ведомства, а в январе 2024-го Apple выплатила штраф.

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Это не единственный сюжет, в котором российские власти пытались дотянуться до экосистемы Apple. Еще в 2021 году власти расширяли требования о предустановке отечественного ПО: сначала речь шла о наборе российских приложений, а затем — и о поисковой системе по умолчанию на продаваемых в России устройствах. Тогда же обсуждалось, что нововведения особенно болезненны именно для Apple, поскольку ее экосистема гораздо жестче контролирует интерфейсы, предустановки и способы распространения приложений, чем большинство Android-производителей.

Теперь ФАС фактически объединила две старые линии давления в одну претензию: поиск по умолчанию и российский софт на iPhone. Смысл претензий при этом остается прежним — если пользователь может добраться до отечественного сервиса только через дополнительные настройки, регулятор считает, что условия для российских игроков уже неравные.

Что это значит для бизнеса

Для российских поисковиков, магазинов приложений и других цифровых сервисов это спор за самое ценное место — настройки по умолчанию на устройстве. Если ФАС добьется изменений, отечественные сервисы смогут получить более заметное место в экосистеме iPhone и iPad без необходимости, чтобы пользователь сам искал их в настройках.

Для бизнеса в целом это еще и сигнал, что регулятор продолжает внимательно смотреть не только на цены и комиссии платформ, но и на интерфейсные решения крупных экосистем. То есть вопросы о том, какой сервис пользователь видит первым, становятся уже не технической деталью, а предметом антимонопольного спора.

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