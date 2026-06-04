Отечественный мессенджер «Макс» пропал из загрузки через App Store на устройствах Apple. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе сервиса, сообщил ТАСС.

James Yarema, Unsplash

Как подтвердили представители платформы, пользователи больше не могут скачать приложение через App Store. Ранее загруженные версии работают штатно. Однако возможны проблемы с уведомлениями, поэтому пользователям рекомендуется периодически самостоятельно открывать приложение.



В «Максе» отметили, что обратились в Apple за разъяснениями относительно причин исчезновения приложения из App Store. Сейчас команда сервиса занимается поиском решения, которое позволит восстановить доступ к скачиванию мессенджера для владельцев iPhone и iPad.

В то же время смменджер остается доступным на других цифровых площадках, включая RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store. Кроме того, установить приложение можно через официальный сайт сервиса.

На момент публикации Apple публично не прокомментировала ситуацию и не раскрыла причины удаления или скрытия «Макса» из App Store. В открытых источниках отсутствуют официальные заявления компании по этому поводу.

«Макс» — российский мессенджер и цифровая платформа для общения, аудио- и видеозвонков, обмена файлами и создания групповых чатов. Сервис позиционируется как отечественная альтернатива зарубежным приложениям для коммуникации и активно встраивается в государственную цифровую структуру.

С 1 сентября подтверждение возраста через «Макс» можно будет использовать во всех магазинах России. Торговые точки должны будут обеспечить техническую возможность такой проверки к осени. При этом покупатели сохранят право выбирать формат предъявления данных — электронный или бумажный. Часть ретейлеров уже начала внедрять соответствующие решения.

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