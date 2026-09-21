NASCAR, одна из крупнейших организаций в американском автоспорте, заключила долгосрочное партнерство с транспортной компанией FedEx Freight. С сезона 2027 года ее серия гонок на пикапах Truck Series получит новое название — NASCAR FedEx Freight Truck Series.

Frank Albrecht, Unsplash

Соглашение вступит в силу 1 января 2027 года. FedEx Freight также получит статус официального партнера NASCAR и станет эксклюзивным партнером организации в сфере грузовых перевозок в США, Канаде и Мексике.

Для FedEx Freight это первая крупная спонсорская сделка после того, как в июне 2026 года компания отделилась от FedEx Corporation и стала самостоятельной публичной компанией. Партнерство с NASCAR должно помочь ей повысить узнаваемость бренда и укрепить связи как с клиентами, так и с сотрудниками.

Партнерство не ограничится новым названием гоночной серии. FedEx Freight сможет проводить мероприятия для клиентов, запускать программы для сотрудников и участвовать в общественных проектах, в том числе в регионах, где работают распределительные центры компании. NASCAR рассчитывает, что сотрудничество также поможет FedEx Freight находить новых деловых партнеров и чаще работать с корпоративной аудиторией.

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Выбор Truck Series для партнерства выглядит вполне закономерно. В этой серии NASCAR соревнуются пикапы, а основной бизнес FedEx Freight связан с грузовыми перевозками. В NASCAR также провели параллель между автоспортом и логистикой, подчеркнув значение надежности, командной работы и способности выдерживать высокие нагрузки.

«Возможно, нет более естественного сочетания, чем FedEx Freight и серия NASCAR Truck Series», — заявил старший вице-президент и главный коммерческий директор NASCAR Крейг Стиммел.

FedEx Freight управляет сетью из более чем 365 сервисных центров в Северной Америке. В компании работают около 40 тыс. человек, а ее автопарк насчитывает почти 30 тыс. машин.

После завершения сезона 2026 года FedEx Freight сменит Craftsman в статусе титульного партнера Truck Series. Для NASCAR эта сделка заметно шире обычного неймингового спонсорства. Помимо названия серии, FedEx Freight получит маркетинговые права и возможности для работы с корпоративными клиентами, сотрудниками и местными сообществами.

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