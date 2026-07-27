Ford Motor Company расширит бизнес аксессуаров и фирменного тюнинга, рассчитывая увеличить прибыль, сообщил CNBC. Автопроизводитель нарастит инвестиции в направление Ford Customization и предложит больше готовых пакетов для персонализации машин. Компания намерена получить большую долю американского рынка аксессуаров и компонентов для автотюнинга, объем которого в 2025 году достиг $52,9 млрд.

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По словам исполнительного директора Ford Customization Мэтта Симпсона, ассортимент охватит декоративную отделку кузова, оклейку пленкой, высокопроизводительные детали и комплексные пакеты модернизации. Ford также будет чаще выпускать лимитированные версии автомобилей. Симпсон сравнил такие релизы с ограниченными дропами кроссовок Nike.

Развивать это направление Ford будет через Ford Custom Garage — программу готовых фирменных пакетов, которую компания запустила в октябре 2024 года. Первым релизом новой линейки Horizon Series стал пакет Desert Rising для внедорожника Bronco Outer Banks. Компания выпустит всего 1000 таких автомобилей, а комплект доработок обойдется покупателю в $13 695.

Другие фирменные пакеты Ford стоят от нескольких тысяч долларов. Комплекты для Mustang могут обойтись в $16−18 тыс., а набор доработок для высокопроизводительного F-150 — почти в $27 тыс.

Ford назвал персонализацию одним из главных направлений роста. По данным компании, 46% покупателей новых автомобилей Ford в США хотя бы в чем-то меняют машины под себя. Чаще всего аксессуары и другие доработки выбирают владельцы Bronco, затем — покупатели Mustang и пикапов F-Series.

Фирменные пакеты можно установить на заводе или у сертифицированного дилера, при этом на них будет действовать дополнительная гарантия Ford сроком на три года или 36 тыс. миль. Стоимость доработок также можно включить в кредит или лизинг и выплачивать вместе с ежемесячным платежом за автомобиль.

Персонализация станет частью более широкого сервисного бизнеса Ford. В 2025 году программные и физические сервисы принесли компании свыше $15 млрд выручки, а до конца десятилетия автопроизводитель намерен наращивать этот показатель почти на 8% в год. Эта цель относится ко всему сервисному направлению, а не только к Ford Customization. В компании ожидают, что расширение выбора увеличит доходы и укрепит лояльность покупателей.

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