Американская федерация фехтования рассчитывает использовать домашнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, чтобы превратить нишевый и дорогой вид спорта в более массовый. За четыре года до Игр федерация уже зафиксировала рекорд по числу участников — 45 157 человек, а число аффилированных клубов достигло 752, превысив цель, которую организация изначально ставила на 2028 год.

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Теперь USA Fencing хочет довести число членов до 70 тыс.. Федерация расширяет маркетинговую деятельность и в предстоящем сезоне рассчитывает получить от нее $2,8 млн. В 2025 году организация заключила многомиллионное рекламное партнерство с iHeartMedia, а затем запустила программы, позволяющие попробовать фехтование детям и взрослым без значительных первоначальных затрат.

Одна из таких инициатив — Fencing Across America, предполагающая бесплатные занятия с арендой экипировки, инструктажем и пробным членством. Программа En Garde! Fencing знакомит с фехтованием школьников и направляет заинтересованных детей в местные клубы. Федерация одновременно пытается решить другую проблему — высокую стоимость занятий. В рамках Fencing the Gap клубы получают гранты, оборудование, стипендии и поддержку с транспортом и подготовкой тренеров. В 2026 году пять клубов получили по $5 тыс. и должны привлечь от 30 до 50 молодых людей каждый.

По словам главы USA Fencing Фила Эндрюса, федерация впервые системно занимается продвижением своего вида спорта за пределами традиционной аудитории.

«Фехтование — дорогостоящий вид спорта. Мы должны это осознать, чтобы решить эту проблему», — сказал он Reuters.

На этом фоне меняется и само позиционирование этого вида спорта. В апреле начала работу Всемирная фехтовальная лига при участии известных инвесторов, включая семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Ее задача — представить традиционный олимпийский спорт в более развлекательном формате.

Для USA Fencing Олимпиада в Лос-Анджелесе должна стать не конечной точкой, а проверкой того, удастся ли закрепить интерес к фехтованию.

«Настоящий показатель успеха будет виден на Играх в Брисбене в 2032 году», — сказал Эндрюс.

По его оценке, именно через четыре года после домашних Игр станет понятно, превратился ли олимпийский всплеск интереса в устойчивый рост.

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