Индийский рынок услуг переживает революцию: культура мгновенного удовлетворения потребностей, ранее ограничивавшаяся доставкой еды, теперь распространилась на сферу домашнего обслуживания. Ярким примером успеха в этой нише стал стартап Snabbit, всего за пять месяцев увеличивший свою оценку с $80 млн до $180 млн и привлекший $30 млн нового финансирования, пишет TechCrunch.

Freepik

Финансирование последовало за впечатляющим операционным ростом: если в мае компания из Бангалора выполняла около 1 тыс. заказов в день, то сейчас этот показатель превышает 10 тыс. ежедневно.

По словам основателя и генерального директора Аюша Агарвала, в октябре было обслужено более 300 тыс. заказов. Основную аудиторию сервиса составляют люди в возрасте 30−40 лет, включая холостяков и работающих профессионалов.

Основанная в 2024 году, компания предлагает городским жителям комплекс домашних услуг (уборку, мытье посуды, стирку и подготовку продуктов для готовки) по принципу «гиперлокальности» — специалисты прибывают в течение десяти минут благодаря размещению в густонаселенных районах. Особенность бизнес-модели — полностью женская команда из 5 тыс. сотрудников.

Стоимость услуг составляет около 150 индийских рупий ($2 или 159 руб.) в час при среднем чеке в 240 рупий ($3 или 238 руб.). При этом сотрудницы платформы зарабатывают от 25 000 до 30 000 рупий ($284−340 или 22 569−27 019 руб.) в месяц.

Несмотря на наличие конкурентов, таких как пионер рынка Urban Company и более новые игроки Broomees и Pronto, в Snabbit уверены в своей конкурентоспособности. «Мы не просто переводим офлайн-услуги в онлайн, а устраняем системную неэффективность рынка», — объясняет Агарвал.

Он подчеркивает, что в гиперлокальном бизнесе победа достигается не на уровне страны или города, а на уровне микрорынков, и по этому показателю Snabbit уже лидирует на большинстве таких площадок благодаря стратегии углубления, а не расширения.

На сегодняшний день Snabbit представлен на 40 микрорынках в пяти крупных городах: Мумбаи, Бангалоре, Гуруграме, Нойде и Пуне. В планах компании — дальнейшая экспансия в текущих локациях и скорый выход на рынки Хайдарабада, Ченнаи, Дели и Калькутты.