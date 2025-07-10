Итальянский кондитерский концерн Ferrero International SA объявил о заключении сделки по покупке американской компании WK Kellogg Co.

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Сумма соглашения составляет $3,1 млрд, что позволит производителю Nutella усилить свое присутствие на прибыльном американском рынке. В рамках сделки Ferrero предложила $23 за каждую акцию WK Kellogg, что на 31% превышает их стоимость на момент закрытия торгов в среду, 9 июля.

После появления первых сообщений о возможной сделке акции WK Kellogg резко выросли до $27,90, однако в ходе предрыночных торгов стабилизировались на отметке $22,77, что немного ниже предложенной Ferrero цены.

Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2025 года, после получения всех необходимых разрешений. Совет директоров WK Kellogg уже единогласно одобрил соглашение.

Для Ferrero, контролируемой семьей миллиардера Джованни Ферреро, эта покупка становится очередным шагом в стратегии экспансии на американский рынок. В последние годы компания активно приобретает популярные пищевые бренды, несмотря на ужесточение регулирования отрасли. В 2022 году Ferrero купила американского производителя мороженого Bomb Pops.

Аналитики положительно оценивают перспективы сделки. Она соответствует многолетней стратегии Ferrero по укреплению позиций в США. Для WK Kellogg, которая столкнулась с трудностями после разделения материнской компании Kellogg Co. в 2023 году, сделка открывает новые возможности для развития.

Финансовые показатели Ferrero демонстрируют устойчивый рост — в прошлом году выручка компании увеличилась на 9%, достигнув 18,4 млрд евро ($21,6 млрд).

Покупка WK Kellogg позволит диверсифицировать портфель Ferrero, снизив зависимость от шоколадной продукции на фоне рекордного роста цен на какао. Включение таких известных брендов, как Froot Loops и Frosted Flakes, значительно усилит позиции компании на рынке готовых завтраков.