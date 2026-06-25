ФИФА открыла в Ванкувере выставку «Футбол и технологии», которую впервые привезли в Северную Америку. Экспозиция в научном центре Science World показывает, как анализ данных, цифровые системы и новые разработки меняют современный футбол — от работы судей и организации матчей до подготовки игроков и телевизионных трансляций.

Fauzan Saari, Unsplash

Площадку выбрали недалеко от стадиона BC Place, принимающего матчи чемпионата мира. Science World расположен на берегу залива Фолс-Крик, поэтому посетители турнира могут совместить поход на игру со знакомством с выставкой. Организаторы рассчитывают, что проект поможет привлечь к футболу больше внимания в Канаде, где ведущим массовым видом спорта традиционно остается хоккей.

«Мы сочли это идеальным вариантом, особенно учитывая, что тема выставки посвящена технологиям и всем профессиям, связанным с этой сферой», — рассказал Reuters старший менеджер Science World по выставочному дизайну Себастьян Муньос.

Как технологии изменили футбол

Экспозиция разделена на пять тематических зон — «Вещание и СМИ», «Интеллектуальные данные», «Судейство и честная игра», «Организация игры» и «Инновационная лаборатория». Посетителям показывают, как технологии помогают готовить матчи, анализировать действия футболистов, организовывать трансляции и принимать судейские решения.

Читайте также FIFA скрыла логотип Levi’s и превратила его в вирусную рекламу

На выставке представлены экспонаты, связанные с Канадой, США и Мексикой — странами, принимающими чемпионат мира 2026 года. Отдельная часть экспозиции посвящена технологиям, которые применяются не только во время матчей, но и при организации турниров, работе медиа и взаимодействии с болельщиками.

«Мы адаптировали выставку под Ванкувер и три страны, принимающие чемпионат мира. Посетителям важно видеть экспонаты и истории, которые связаны именно с этим турниром», — отметил Муньос.

По словам Муньоса, развитие футбола в Канаде требует не только новых игроков, тренеров и команд. Вместе со спортом растет спрос на инженеров, аналитиков данных и других специалистов, которые разрабатывают и обслуживают используемые в футболе технологии.

«Чтобы стать частью чемпионата мира, необязательно быть футболистом. В турнире участвуют представители множества профессий, которые создают и применяют технологии для игры», — добавил Муньос.

Посетители увидели футбол с новой стороны

Посетители рассказали, что выставка помогла им увидеть процессы, которые обычно остаются за пределами телевизионной трансляции — от устройства спортивного инвентаря до использования данных и цифровых систем.

«Это было феноменально. Я не знал, чего ожидать, но увидеть сочетание настоящего футбола с технологиями — это завораживает. Я и так немного помешан на футболе, и особенно интересно наблюдать за всеми инновациями, которые происходят за кулисами», — сказал посетитель Роб Роуз.

Других посетителей заинтересовали интерактивные элементы экспозиции, которые позволяют не только увидеть технологии, но и разобраться в том, как они устроены.

«Мне очень понравилось наблюдать за футбольными матчами на разных площадках, знакомиться с новыми технологиями и заглядывать внутрь футбольного мяча», — рассказала посетительница Дениз Чанг-Йен.

Чанг-Йен отдельно отметила разделы, посвященные женскому футболу. По ее словам, они помогли сделать экспозицию более полной и показать развитие игры за пределами мужских турниров.

Выставка «Футбол и технологии» из коллекции музея ФИФА будет работать в Science World до 7 сентября. Организаторы рассчитывают привлечь посетителей чемпионата мира, школьников и жителей Ванкувера, которым интересны наука и цифровые разработки.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.