Джастин Бибер вошел в число артистов, которые выступят на первом в истории музыкальном шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Организаторы подтвердили, что концертный блок пройдет 19 июля во время решающего матча турнира на MetLife Stadium в Нью-Джерси.

Mario Klassen, Unsplash

Помимо Бибера, в шоу примут участие Мадонна, Шакира и BTS. Музыкальную программу курирует фронтмен Coldplay Крис Мартин. В числе других участников заявлены Burna Boy, дирижер Густаво Дудамель и школьный хор PS22 Chorus.

Бибер заявил, что для него большая честь стать частью такого события. По словам артиста, чемпионат мира объединяет людей по всему миру, а участие в шоу для него важно еще и потому, что проект помогает привлечь средства на поддержку детского образования.

Шоу пройдет в рамках благотворительной инициативы FIFA Global Citizen Education Fund, цель которой собрать $100 млн на образовательные программы и футбольные проекты для детей. Организаторы также сообщили, что с каждого проданного билета на матчи чемпионата мира 2026 года в фонд перечислят $1.

Соучредитель Global Citizen Хью Эванс считает, что предстоящее выступление может стать одним из самых заметных музыкальных событий последних десятилетий. По его мнению, шоу способно собрать рекордную телеаудиторию и войти в историю как одно из самых просматриваемых в мире.

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