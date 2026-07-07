До финала ЧМ-2026 осталось меньше двух недель, но его участники еще не определились. Adidas уже представил одного из главных героев решающей стадии — Trionda Final, специальный мяч для двух полуфиналов, матча за третье место и финала. «Инк» разобрался, чем он отличается от базовой версии, как бренд превращает спортивный инвентарь в премиальный продукт и куда после турнира попадают мячи, побывавшие на поле.

Чем ближе развязка чемпионата мира, тем активнее вокруг футбола работает маркетинг. Adidas и ФИФА представили Trionda Final — специальную версию официального мяча, которую используют только в четырех заключительных матчах турнира. Полуфиналы пройдут в Далласе и Атланте, матч за третье место — в Майами, а финал 19 июля примет MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Базовый Trionda представили в октябре 2025 года. На ЧМ-2026 он используется с первого матча турнира. Его зелено-красно-синяя палитра посвящена трем странам-хозяйкам — Канаде, Мексике и США, которые в дизайне представлены кленовым листом, орлом и звездой. Trionda Final сохранила ту же технологическую «начинку», но получила бело-черно-золотое оформление. Золотые элементы отсылают к Кубку мира и визуально связывают мяч с главным трофеем турнира.

Специальные мячи для решающих стадий Adidas выпускал и раньше — среди них Teamgeist Berlin, Jo’bulani, Brazuca Final Rio и Al Hilm. Однако ФИФА называет Trionda Final первым случаем, когда бренд вышел за пределы обычного обновления расцветки и подготовил самостоятельный дизайн сразу для четырех последних матчей. В треугольные элементы вписаны названия всех 16 городов-хозяев, а Даллас, Атланта, Майами и Нью-Йорк — Нью-Джерси, где пройдут заключительные игры, получили в оформлении центральное место.

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По конструкции «финальный» мяч остается тем же высокотехнологичным снарядом. Trionda собран всего из четырех термически соединенных панелей, тогда как классический футбольный мяч состоит из 32, Jabulani на ЧМ-2010 — из восьми, а Brazuca четырьмя годами позже — из шести. Глубокие швы распределяют сопротивление воздуха по поверхности, а тисненая текстура улучшает сцепление во время удара и ведения мяча в сырую погоду. Такой подход продолжает работу над ошибками Jabulani, чья слишком гладкая поверхность усиливала непредсказуемые колебания траектории на скоростях, характерных для ударов профессиональных футболистов.

Внутри Trionda установлен инерциальный датчик IMU, работающий с частотой 500 Гц и фиксирующий движение мяча 500 раз в секунду. Он передает данные в систему VAR (Video Assistant Referee, «видеопомощник арбитра») и помогает работе технологии полуавтоматического определения офсайда. Система точнее устанавливает момент касания и сопоставляет его с положением футболистов, благодаря чему судьи быстрее разбирают спорные эпизоды.

С коммерческой точки зрения Trionda Final дает Adidas возможность провести второй запуск внутри одного турнира. Линейка охватывает сразу несколько ценовых уровней — от мини-мячей за €15 и любительских версий до профессиональной модели Trionda Pro за €150. В США профессиональный Trionda Finals Pro вышел по цене $170. Такая структура позволяет продавать один дизайн как недорогой сувенир, тренировочный инвентарь и полноценный матчбол. Сначала бренд выводит базовую модель к старту чемпионата, а в момент максимального интереса предлагает золотую версию, связанную только с четырьмя заключительными играми.

На поле в каждый момент находится один мяч, но на матч готовят сразу целый комплект. Например, на ЧМ-2014 для каждой игры использовали по 20 персонализированных Brazuca с названиями команд, датой и стадионом. Одни находились у подающих мячи по периметру поля, другие оставались в резерве. После турнира ФИФА передавала их в качестве сувениров командам, судьям, городам-хозяевам, партнерам и собственному музею, а маркетинговые подразделения Adidas разыгрывали часть экземпляров среди болельщиков. Похожая механика работает и сейчас — бренд уже проводит розыгрыши использованных на ЧМ-2026 мячей. На коллекционном рынке особенно ценятся экземпляры из финалов и памятных матчей, но решающую роль играет подтвержденное происхождение. Так, использованный в финале ЧМ-2022 мяч оценивали перед аукционом в £160–200 тыс. — на этом уровне покупатель платит уже не за спортивный инвентарь, а за его место в истории турнира.

Trionda Final решает и отдельную маркетинговую задачу. В промокампании мяча снялись Лионель Месси, Джуд Беллингем и Ламин Ямаль — звезды разных поколений и сборных. Ни одному из них не гарантировано место в финале, но для Adidas это не проблема. Главным героем кампании остается сам мяч, который продолжит появляться в трансляциях, соцсетях и магазинах независимо от результатов конкретных команд. ФИФА называет новинку «эволюцией» Trionda, превратив ее запуск в отдельный инфоповод перед решающей стадией турнира.

Что это значит для бизнеса

Для Adidas этот запуск усиливает статус главного технического и коммерческого партнера ЧМ‑2026: бренд поставляет официальные мячи, экипирует судей, работает с несколькими сборными и получает дополнительную премиальную SKU в линейке к пику интереса к турниру. Для ФИФА отдельный «финальный» мяч — способ продлить спонсорскую историю, дать городам‑хозяевам еще одну точку присутствия в дизайне и подогреть рынок коллекционных футбольных артефактов, который давно превратился в полноценный сегмент мерча.

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