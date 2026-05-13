Три четвери россиян, решившихся на финансовую самодиагностику, имеют низкий кредитный рейтинг. Но треть из них получила индекс финансовой «кармы» 8 из 10 и выше — оказывается, человек с просрочками по кредиту может исправно платить алименты, ЖКУ и штрафы. «Инк» разобрался, зачем добровольно проверять себя и показывать другим свой уровень финансовой дисциплины — и почему это может стать конкурентным преимуществом в найме.

Photo by Photoholgic on Unsplash

В феврале 2026 года в России запустился сервис финансовой самодиагностики для физлиц под названием «Карма» — по аналогии с философским понятием, отражающим накопленный опыт, только в данном случае финансовый. За первые два месяца через него прошли 70 тыс. человек.

«Карма» — это не один показатель, а совокупность факторов, которые отражают, насколько стабильно человек выполняет финансовые обязательства. В оценку входят: кредитный рейтинг, задолженности по ФССП и исполнительные производства, арбитражные суды, банкротства, залоги и долги по алиментам. На выходе — единый индекс по 10-балльной шкале и расшифровка по каждому параметру.

Кредитный рейтинг в составе индекса формируется на основе данных бюро кредитных историй. Остальные данные агрегируются из открытых реестров: базы ФССП, картотеки арбитражных дел, реестра банкротств, данных о залогах.

У большинства из прошедших проверку финздоровье оказалось выше среднего. Но каждый четвертый попал в зону риска: примерно у 26% индекс показал активные просрочки долгов, суды или исполнительные производства. При этом выборка может быть смещена: судя по логике сервиса, к нему чаще обращаются те, кто уже знает о какой-то проблеме — например, о просрочках по кредитам — и хочет понять полную картину по остальным факторам. Реальная доля проблемных кейсов среди населения в целом, вероятно, ниже.

Читайте также Больше половины россиян хотели бы повысить свой уровень финансовой грамотности — опрос

Интересно распределение по возрасту: наибольшая концентрация низкой финкармы — в группе 35–50 лет. Это люди с накопленной кредитной историей, активными обязательствами и наибольшей вероятностью попасть в сложную финансовую ситуацию. Молодежь до 25 лет чаще оказывается в «серой зоне» — данных о ней просто меньше.

По словам Павла Новикова, управляющего директора Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково»,

«В России люди все больше интересуются тем, как управлять своей финансовой репутацией, но пока этот интерес проявляется несистемно. Люди считают, что хорошо разбираются в финансах, но такие вещи, как кредитный рейтинг или общий финансовый профиль, в повседневной жизни пока почти не используются».

В то же время, по его словам, остальной мир уже активно развивает системы, помогающие людям отслеживать и контролировать свою финансовую надежность — например, системы кредитного скоринга и другие инструменты для оценки финансового поведения.

«Россия здесь пока только в начале этого пути. С одной стороны, люди в значительной степени дисциплинированны и хотят планировать свои финансы, с другой — им не хватает удобных инструментов, которые собрали бы все данные в одном месте и представили их в понятном виде. Сервис типа «Кармы» окажется особенно востребованным среди людей с низким кредитным рейтингом, но хорошей общей финансовой дисциплиной», — добавил он.

Важно понимать правовую механику. Проверить другого человека напрямую через сервис нельзя — данные доступны только самому пользователю. Это принципиально отличает «Карму» от открытых баз ФССП или арбитражных картотек, где часть информации доступна без чьего-либо согласия. Здесь логика иная: пользователь сам проходит проверку и сам решает, поделиться ли результатом. По заявлению создателей сервиса, запросить выписку по «карме» у другого человека можно через ссылку-приглашение — но только он решает, регистрироваться ли в сервисе и открывать ли свои данные.

Аналогичные модели добровольного финансового самораскрытия существуют на западных рынках, хотя и в другом регуляторном контексте. В Германии Schufa формирует кредитный профиль, которым граждане делятся с арендодателями и работодателями. В США система бюро в связке с отраслевыми базами вроде Chex Systems позволяет получить сводный отчет и предъявить его по запросу. Российский рынок до последнего времени оставался фрагментированным: данные ФССП, арбитраж и кредитная история существовали в разных интерфейсах, и собрать их воедино самостоятельно было трудно. «Карма» закрывает именно этот пробел.

При этом нужно помнить об ограничениях открытых реестров. Долги не всегда оперативно исчезают из баз после погашения, а судебные споры могут находиться в процессе. Финансовые трудности в прошлом не равны недобросовестности в настоящем — это может быть разовый кризис, а не системная проблема.

Читайте также Средний профиль банкрота в России «помолодел», а долги увеличились

Есть и юридический аспект. Добровольная модель сервиса снимает часть вопросов о согласии — человек сам решает, что и кому показывать. Но работодателям и партнерам стоит учитывать, что давление на кандидата или контрагента с требованием предъявить выписку из сервиса может создавать правовые и репутационные риски. Инструмент работает только в логике добровольности — это и его ограничение, и его защита.

Тем не менее спрос на подобные инструменты есть: 70 тыс. проверок за два месяца — для нового сервиса это показательная цифра. Рынок b2b-проверок физлиц в России до сих пор не имел единого инструмента: большинство компаний либо работали вручную через разрозненные базы, либо не проверяли контрагентов вовсе. Сервисы подобного типа ориентированы прежде всего на частных пользователей, однако возможна и их применимость в найме — особенно когда речь идет о подрядчиках или домашнем персонале.

Что это значит для бизнеса

Такие сервисы меняют не столько инструментарий проверки, сколько ее механизм. Раньше предприниматель мог самостоятельно заглянуть в базу ФССП или арбитражную картотеку — без ведома контрагента. Теперь появляется формат, при котором человек сам предъявляет финансовый профиль — как резюме или рекомендательное письмо.

Наиболее очевидные сценарии: подбор персонала на позиции с доступом к финансам или закупкам, проверка партнеров перед входом в совместный бизнес, оценка арендаторов. Во всех случаях инициатива исходит от запрашивающей стороны, но решение о раскрытии данных остается за человеком.

Открытые реестры не дают полной картины, и плохая «карма» — не приговор, она меняется с улучшением финансового поведения. Однако, какое-то время погашенный долг может еще числиться в базе, низкий кредитный рейтинг не отражает платежную дисциплину по ЖКУ или алиментам. Инструмент полезен как один из источников информации — но не как единственный критерий решения.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.