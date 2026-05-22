Финская HMD начала продажи смартфона Vibe 2 5G, первого устройства бренда с интегрированным ИИ-чат-ботом Indus от индийского стартапа Sarvam. О сотрудничестве компаний впервые стало известно на февральском саммите India AI Summit в Нью-Дели, а теперь партнеры перешли к коммерческому запуску проекта.

Aditya Saxena, Unsplash

В основе приложения Indus лежит собственная языковая модель Sarvam, обученная локально и насчитывающая 105 млрд параметров. Сервис ориентирован прежде всего на пользователей в Индии. Система поддерживает 22 региональных языка и умеет работать в режиме code-switching, когда человек свободно комбинирует сразу несколько языков в одной фразе. Такая функция особенно важна для Индии, где пользователи часто переходят с хинди на английский и обратно прямо во время разговора.

Пока приложение не поддерживает офлайн-режим и не встроено в систему смартфона как полноценный ИИ-ассистент с отдельной кнопкой вызова или быстрым ярлыком. Тем не менее партнерство может стать для обеих компаний важной площадкой для проверки спроса на локализованный искусственный интеллект.

Читайте также OpenAI представит смартфон с ИИ-агентом вместо приложений

«В рамках этого партнерства мы в первую очередь хотим предоставить приложение Indus потребителям, — заявил генеральный директор и вице-президент HMD по Индии и Азиатско-Тихоокеанскому региону Рави Кунвар в интервью TechCrunch. — Как только они начнут им пользоваться, мы перейдем ко второму этапу, чтобы сосредоточиться на повышении популярности и удержании пользователей».

Сам Vibe 2 5G относится к среднему сегменту Android-смартфонов. Устройство получило аккумулятор емкостью 6000 мАч и стоит 10 999 индийских рупий (около $114). По словам Кунвара, чат-бот Sarvam появится и в других моделях серии Vibe. Кроме того, в ближайшие месяцы HMD рассчитывает выпустить кнопочный телефон с интеграцией искусственного интеллекта.

Именно рынок обычных мобильных телефонов может оказаться для партнерства самым важным. По данным IDC, в 2025 году HMD занимала около 4% индийского рынка кнопочных устройств, тогда как ее позиции в сегменте смартфонов оставались минимальными — компания даже не входила в топ-15 производителей.

Для Sarvam сделка также может стать шансом резко расширить аудиторию. По данным Appfigures, спустя почти три месяца после запуска Indus в Индии загрузили чуть более 293 тыс. раз на разных платформах. Для сравнения, приложение ChatGPT от OpenAI за тот же период достигло 43,9 млн загрузок в стране.

Читайте также Рынок кнопочных смартфонов оживает спустя годы после ухода BlackBerry

Несмотря на огромный разрыв, аналитики считают стратегию HMD и Sarvam потенциально важной для рынков развивающихся стран. Компании рассчитывают распространять регионального ИИ-помощника вместе с доступными устройствами, включая кнопочные телефоны. На таком крупном и лингвистически разнообразном рынке, как Индия, англоязычные системы искусственного интеллекта пока имеют ограниченный охват.

Sarvam сегодня считается одним из самых заметных индийских стартапов в области искусственного интеллекта. Помимо приложения Indus компания развивает корпоративные и голосовые ИИ-решения. По данным СМИ, стартап готовит новый инвестиционный раунд на $300 млн при оценке бизнеса в $1,5 млрд.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.