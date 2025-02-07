Архитектурные студии HOK и CF Møller Architects завершили капитальный ремонт сферической арены Avicii в Стокгольме, чтобы «обеспечить ее актуальность на десятилетия вперед». Гигантский шар из стали, бетона и стекла, являющийся вторым по величине сферическим сооружением в мире после MSG Sphere в Лас-Вегасе после модернизации превратился в современную многофункциональную арену.

Компании HOK и CF Møller Architects в сотрудничестве с инжиниринговой фирмой Schlaich Bergermann Partner (SBP) и местной строительной компанией NCC осуществили капитальный ремонт помещения, которое способно вместить до 16 тыс. зрителей.

Их целью было воздать должное архитектуре охраняемого памятника, открытого в 1989 году, и одновременно привести его в соответствие с современными стандартами проведения спортивных, развлекательных и игровых мероприятий.

«Этот проект чтит прошлое, глядя в будущее, — сказала старший менеджер проекта HOK Кирсти Митчелл. — Наши проектные решения сохраняют культовую архитектуру арены, одновременно внедряя инновационные и передовые черты, которые гарантируют ее актуальность на десятилетия вперед».

«Объединив технические инновации с интеллектуальным дизайном, мы уверены, что арена продолжит оставаться культурной и архитектурной достопримечательностью», — добавил партнер CF Møller Architects Мартен Леринге.

Ранее известная как Stockholm Globe Arena и Ericsson Globe, знаменитая Avicii Arena была крупнейшим в мире сферическим зданием до завершения строительства MSG Sphere в Лас-Вегасе в 2023 году. Первоначально она была спроектирована Berg Arkitektkontor.

Сфера имеет диаметр 110 м и высоту 85 м. Она представляет Солнце в крупнейшей в мире масштабной модели Солнечной системы, которая также находится в Швеции.

В 2021 году здание было переименовано в Avicii Arena в память о покойном шведском диджее Avicii. Его модернизация является частью масштабной реконструкции Стокгольма.

Изменения в здании включают монтаж раздвижной крыши, а также улучшенные акустические, такелажные системы и сидения в зрительном зале. Кроме того, SBP обновила первоначальную конструкцию арены, сохранив при этом ее статус объекта культурного наследия.

«Обновление такого уникального сооружения, как Avicii Arena, требует тщательного баланса между сохранением исторического облика и инновациями», — заявил управляющий директор SBP Кнут Штокхузен.

Еще одно известное сферическое здание, которое недавно попало в заголовки, — MSG Sphere Las Vegas в США. Спроектированное бюро Populous, здание обернуто в светодиодный экран площадью 54 тыс. кв. м — самый большой в своем роде. Теперь это самое большое сферическое строение в мире.

Populous также спроектировало сферическую площадку в Стратфорде на северо-востоке Лондона. Однако проект оказался весьма спорным и ее создатель, американская компания Madison Square Garden Entertainment, отозвала свои планы. С тех пор стало известно, что другая версия этого объекта будет построена в ОАЭ.

Напомним, что с 3 по 9 февраля в столице Швеции проходит Стокгольмская неделя дизайна. Долгое время страна ассоциировалась с минимализмом, как в IKEA, чья доступная и практичная мебель теперь является ее синонимом во всем мире. Но в последние годы рынок дизайна в Швеции становится все более разнообразным.