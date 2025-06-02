Российская финтех-компания «ИнвойсКафе» запустила инвестиционный раунд на сумму 150 млн руб. В рамках сделки инвесторам предлагается доля в размере 16,5% капитала компании при постинвестиционной оценке бизнеса в 910 млн руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Платформа специализируется на создании цифровой экосистемы для взаимодействия между частными инвесторами и представителями малого и среднего бизнеса. Сервис предоставляет комплексные решения в области краудлендинга, инвестиционных продуктов, страхования вложений и облигационных программ.

Ключевыми конкурентными преимуществами платформы являются высокая скорость обработки операций, технологическая платформа с элементами искусственного интеллекта и прозрачность всех проводимых сделок.

Согласно оценкам компании BITL, выступающей организатором текущего раунда, предынвестиционная стоимость бизнеса составляет 760 млн руб. Финансовые прогнозы свидетельствуют о потенциальном росте выручки с 185 млн руб. в 2025 году до 1,2 млрд руб. к 2029 году.

Для достижения этих показателей руководство компании планирует реализовать стратегию масштабирования, включающую расширение географического присутствия в регионах России и странах СНГ, разработку новых финансовых продуктов и установление партнерских отношений с ведущими участниками банковского сектора и микрофинансовыми организациями.

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Инвестиционный раунд проводится через платформу «ВТБ-Регистратор». Участники сделки могут воспользоваться программой налоговых льгот Московского инновационного кластера, предусматривающей компенсацию до 50% от суммы вложений.

В компании подчеркивают, что текущая рыночная конъюнктура, характеризующаяся ростом ключевой ставки ЦБ, создает благоприятные условия для развития альтернативных финансовых платформ. Особый акцент делается на продуктах для работы с дебиторской задолженностью, которые демонстрируют повышенный спрос среди компаний, работающих в сфере электронной коммерции.

Привлеченные инвестиционные средства будут направлены на дальнейшее технологическое развитие платформы, совершенствование клиентского сервиса и реализацию стратегии масштабирования бизнес-модели.