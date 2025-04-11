Международный стартап с российскими корнями Stape, с помощью которого фрилансеры получают выплаты на иностранные счета и оптимизируют налоговые обязательства, привлек дополнительные инвестиции в размере $1 млн от частных инвесторов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Stape представляет собой сервис для оплаты услуг фрилансеров в любой стране. Компания была основана в 2023 году российскими предпринимателями.

Ее головной офис находится в США, а филиалы есть в России, ОАЭ и Гонконге. У сервиса более 200 клиентов из этих стран, а также из Кувейта, Австралии, Сингапура, США и других государств.

Платформа помогает заказчикам оплачивать работу фрилансеров и подрядчиков по всему миру. Для этого Stape предоставляет SaaS-платформу для расчетов.

Транзакции проходят в долларах, евро, рублях и криптовалюте. Ключевым преимуществом сервиса является фиксированная комиссия, которая позволяет снизить расходы заказчиков.

По словам сооснователя платформы Алексея Чистякова, команда Stape подтвердила основные метрики продукта и поняла, что готова привлекать средства на развитие. «Частные инвестиции от текущих инвесторов были самым очевидным вектором», — отметил он.

Международному стартапу удалось привлечь дополнительные $1 млн от частных инвесторов. Одним из них стал Егор Гурьев, основатель сервиса облачного гейминга Playkey (продана VK Play в 2021 году).

По его словам, он увидел возможность не только поддержать стартап с перспективами международного роста, но и стать частью решения, которое упрощает финансовое взаимодействие между контрагентами по всему миру.

С помощью инвестиций он надеется ускорить развитие компании и помочь ей занять значимую долю на международной арене.

В ближайших планах у компании — наладить выплаты более чем в 30 основных локальных валютах развивающихся стран и выйти на новые рынки, например MENA.

Читать также Каждый третий россиянин уверен, что сможет открыть свое дело и разбогатеть

В ближайшие два года Stape намерен занять 10% российского рынка трансграничных оплат и укрепиться на международном. По итогам года компания собирается достичь выручки в $20 млн.