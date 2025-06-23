Двадцать крупнейших банков по объему средств населения сократили проценты по рублевым вкладам после июньского заседания Банка России, когда ключевая ставка была снижена до 20%. Об этом сообщает маркетплейс «Финуслуги». Подробности — в распоряжении «Инка».

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Индекс вкладов, рассчитанный для депозитов на 100 тыс. руб. сроком 3, 6 и 12 месяцев без специальных условий, показал самое массовое снижение ставок в 2025 году. Только один банк повысил ставку по трехмесячному вкладу на 0,50 п.п., одновременно с низив другие.

На 23 июня средние ставки в топ-20 банков достигли 18,77% для трехмесячных вкладов, 18,08% для полугодовых и 17,29% для годовых. Максимальные ставки составили 20,50%, 19,30% и 19,50%, минимальные — 17,20%, 16,33% и 14,68% соответственно.

По сравнению с предыдущими заседаниями ЦБ в 2025 году июньская реакция была наиболее масштабной. После апрельского решения не менять ключевую ставку проценты снизились в шести банках, после мартовского — в девяти, а после февральского, сохранившего ставку, — в 14. Среднее снижение ставок в июне составило 0,81–1,22 п. п., а с начала года — 2,75–3,81 п.п.

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 б. п., до 20% на заседании 6 июня. Ранее Центробанк несколько раз сохранял ставку на уровне 21%. Это был исторический максимум, который держался с конца прошлого года.