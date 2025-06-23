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Финуслуги: 20 банков урезали проценты по вкладам после снижения ключевой ставки

Двадцать крупнейших банков по объему средств населения сократили проценты по рублевым вкладам после июньского заседания Банка России, когда ключевая ставка была снижена до 20%. Об этом сообщает маркетплейс «Финуслуги». Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Индекс вкладов, рассчитанный для депозитов на 100 тыс. руб. сроком 3, 6 и 12 месяцев без специальных условий, показал самое массовое снижение ставок в 2025 году. Только один банк повысил ставку по трехмесячному вкладу на 0,50 п.п., одновременно с низив другие.

На 23 июня средние ставки в топ-20 банков достигли 18,77% для трехмесячных вкладов, 18,08% для полугодовых и 17,29% для годовых. Максимальные ставки составили 20,50%, 19,30% и 19,50%, минимальные — 17,20%, 16,33% и 14,68% соответственно.

По сравнению с предыдущими заседаниями ЦБ в 2025 году июньская реакция была наиболее масштабной. После апрельского решения не менять ключевую ставку проценты снизились в шести банках, после мартовского — в девяти, а после февральского, сохранившего ставку, — в 14. Среднее снижение ставок в июне составило 0,81–1,22 п. п., а с начала года — 2,75–3,81 п.п.

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