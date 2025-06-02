Специалисты BI.ZONE Brand Protection отмечают значительный рост числа мошеннических сайтов, имитирующих сервисы по аренде летнего транспорта. С 20 мая было зарегистрировано более 20 поддельных доменов, предлагающих услуги проката велосипедов, самокатов, яхт, катамаранов и другого сезонного оборудования. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: Freepik

Эксперты объясняют эту тенденцию сезонным повышением спроса на аренду транспортных средств. Злоумышленники активно используют этот фактор, заманивая жертв заниженными ценами и ограниченными по времени «специальными предложениями». В результате клиенты остаются не только без желаемого транспорта, но и теряют свои деньги.

Особую озабоченность вызывает распространение мошеннических схем в Telegram. По данным экспертов, в мессенджере появились многочисленные боты и группы, предлагающие аренду по ценам ниже рыночных. Популярность платформы, которую используют 74% россиян, делает ее особенно привлекательной для преступников.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.ZONE Brand Protection, отметил, что мошенники демонстрируют высокую адаптивность к рыночным трендам и сезонным колебаниям спроса. По его словам, современные фишинговые сайты достигли такого уровня качества, что их крайне сложно отличить от легальных сервисов.

Читайте также Мошенники атакуют продавцов на площадках объявлений: очередная схема обмана

Эксперт подчеркнул важность использования только официальных платформ для аренды транспорта. Он предупредил, что предложения, связанные с продажей промокодов, арендой через взломанные аккаунты или другими «особо выгодными» условиями, могут привести не только к финансовым потерям, но и к юридическим последствиям для неосторожных пользователей.

Специалисты рекомендуют проявлять особую бдительность при бронировании сезонного транспорта и тщательно проверять реквизиты перед оплатой. В случае сомнений следует обращаться в официальные службы поддержки проверенных сервисов.