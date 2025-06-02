Специалисты BI.ZONE Brand Protection отмечают значительный рост числа мошеннических сайтов, имитирующих сервисы по аренде летнего транспорта. С 20 мая было зарегистрировано более 20 поддельных доменов, предлагающих услуги проката велосипедов, самокатов, яхт, катамаранов и другого сезонного оборудования. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».
Эксперты объясняют эту тенденцию сезонным повышением спроса на аренду транспортных средств. Злоумышленники активно используют этот фактор, заманивая жертв заниженными ценами и ограниченными по времени «специальными предложениями». В результате клиенты остаются не только без желаемого транспорта, но и теряют свои деньги.
Особую озабоченность вызывает распространение мошеннических схем в Telegram. По данным экспертов, в мессенджере появились многочисленные боты и группы, предлагающие аренду по ценам ниже рыночных. Популярность платформы, которую используют 74% россиян, делает ее особенно привлекательной для преступников.
Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.ZONE Brand Protection, отметил, что мошенники демонстрируют высокую адаптивность к рыночным трендам и сезонным колебаниям спроса. По его словам, современные фишинговые сайты достигли такого уровня качества, что их крайне сложно отличить от легальных сервисов.
Эксперт подчеркнул важность использования только официальных платформ для аренды транспорта. Он предупредил, что предложения, связанные с продажей промокодов, арендой через взломанные аккаунты или другими «особо выгодными» условиями, могут привести не только к финансовым потерям, но и к юридическим последствиям для неосторожных пользователей.
Специалисты рекомендуют проявлять особую бдительность при бронировании сезонного транспорта и тщательно проверять реквизиты перед оплатой. В случае сомнений следует обращаться в официальные службы поддержки проверенных сервисов.