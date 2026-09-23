Фитнес-клубы хотят получить право в одностороннем порядке расторгать договоры с клиентами за серьезные или неоднократные нарушения правил. Национальное фитнес-сообщество (НФС) направило такое предложение премьер-министру Михаилу Мишустину.

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По словам руководителя FitnessData Максима Боровикова, около 1% клиентов систематически нарушают правила клубов. Среди таких случаев — несанкционированная работа тренером, кража имущества, агрессивное поведение, незаконная съемка и использование помещений не по назначению. В НФС приводят пример московской сети Parislife, где клиент купил годовой абонемент за 11,1 тыс. руб., а затем начал ночевать в клубе и хранить там личные вещи. Через шесть месяцев компания расторгла договор, но суд признал это нарушением прав потребителя.

Проблема для клубов в том, что договоры с клиентами относятся к публичным. Если компания без достаточных оснований откажет посетителю в обслуживании, ей могут предъявить требования о возмещении убытков, потребительском штрафе и компенсации морального вреда, отмечает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. В итоге клубу приходится выбирать между продолжением обслуживания проблемного клиента и риском судебных претензий при расторжении договора.

НФС предлагает четче прописать основания для досрочного расторжения договора. При серьезном или неоднократном нарушении правил клуб сможет прекратить обслуживание и вернуть клиенту деньги за неиспользованный период. Кроме того, ему разрешат не заключать с таким посетителем новый договор в течение года. Нарушение предлагается подтверждать видеозаписями или показаниями независимых свидетелей.

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Отдельная часть инициативы касается устройства самих абонементов. НФС предлагает разделять плату за доступ к инфраструктуре клуба и дополнительные услуги, например персональные и групповые тренировки. По оценке Терентьева, такая модель может сократить число споров о возврате денег за неиспользованные услуги и сделать платежи более понятными и для клуба, и для клиента.

Потребительские организации, в свою очередь, предупреждают о рисках такой реформы. В «Общественной потребительской инициативе» считают, что клубы могут начать слишком широко трактовать нарушения и использовать внутренние правила против клиентов, которые требуют надлежащего качества услуг. Разделение платежа на абонемент и отдельные услуги, по мнению организации, также может осложнить возврат денег.

НФС также предлагает учитывать при возврате денег постоянные расходы клуба. По мнению представителей отрасли, при досрочном расторжении договора действующий порядок расчета иногда приводит к тому, что клубу приходится возвращать клиенту сумму без учета уже понесенных затрат. Если часть таких расходов разрешат учитывать, финансовая нагрузка на компанию при расторжении договора снизится.

По сути, инициатива должна перераспределить юридические и финансовые риски между клубами и клиентами. Ключевым вопросом станет то, насколько четко будут прописаны основания для расторжения договора. Без проверяемых критериев и понятной процедуры фиксации нарушений новые правила могут не сократить число споров, а лишь изменить их предмет.

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