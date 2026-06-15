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Fix Price вернулся к идее продаж через маркетплейсы

Крупнейшая российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price начала искать руководителя по развитию продаж на маркетплейсах. Для компании это выглядит как попытка найти дополнительный источник роста после снижения покупательского трафика и замедления финансовой динамики.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

На интерес Fix Price к электронной коммерции указывает новая вакансия компании. Сеть ищет менеджера, который будет отвечать за развитие бизнеса на маркетплейсах и уже имеет опыт работы с крупнейшими площадками, включая Ozon и Wildberries. Основной ассортимент Fix Price составляют товары для дома, бытовая химия, аксессуары и недорогая одежда.

Пока онлайн-направление не стало для Fix Price заметным каналом продаж. Магазин сети на «Яндекс Маркете» открылся около шести месяцев назад. За это время через него оформили 76 заказов, а сейчас ассортимент на витрине отсутствует.

В Fix Price сообщили, что товары сети также доступны через «Яндекс Еду» и «Купер». Заказы из собственного интернет-магазина доставляют через СДЭК, «Почту России» и пункты выдачи «Яндекс Доставки». При этом дальнейшие планы по развитию онлайн-направления компания пока не раскрывает.

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Интерес к новым каналам продаж появился в момент, когда бизнес Fix Price растет уже заметно медленнее, чем в предыдущие годы. В мае сеть сообщила об открытии 8000-го магазина. По итогам 2025 года выручка компании увеличилась на 4% и достигла 327 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 4,8%, до 15,7 млрд руб. При этом сопоставимые продажи сократились на 0,1%, а покупательский трафик уменьшился на 4%.

Для Fix Price это уже не первый опыт работы с маркетплейсами. В 2022 году товары сети продавались на «СберМегаМаркете», который позднее стал «Мегамаркетом», однако сейчас отдельной витрины Fix Price там нет. С похожими трудностями столкнулся и другой дискаунтер — «Галамарт». Компания начала продажи на Ozon в 2023 году, но позже отказалась от этого канала.

Основатель Infoline Иван Федяков считает, что рынок заметно изменился по сравнению с 2022−2023 годами, когда дискаунтеры активно выходили на маркетплейсы. По его словам, сейчас развиваться через такие площадки стало сложнее из-за высоких комиссий и жесткой конкуренции в сегменте недорогих товаров, где заметную долю занимают продавцы из Китая.

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