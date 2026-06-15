Крупнейшая российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price начала искать руководителя по развитию продаж на маркетплейсах. Для компании это выглядит как попытка найти дополнительный источник роста после снижения покупательского трафика и замедления финансовой динамики.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

На интерес Fix Price к электронной коммерции указывает новая вакансия компании. Сеть ищет менеджера, который будет отвечать за развитие бизнеса на маркетплейсах и уже имеет опыт работы с крупнейшими площадками, включая Ozon и Wildberries. Основной ассортимент Fix Price составляют товары для дома, бытовая химия, аксессуары и недорогая одежда.

Пока онлайн-направление не стало для Fix Price заметным каналом продаж. Магазин сети на «Яндекс Маркете» открылся около шести месяцев назад. За это время через него оформили 76 заказов, а сейчас ассортимент на витрине отсутствует.

В Fix Price сообщили, что товары сети также доступны через «Яндекс Еду» и «Купер». Заказы из собственного интернет-магазина доставляют через СДЭК, «Почту России» и пункты выдачи «Яндекс Доставки». При этом дальнейшие планы по развитию онлайн-направления компания пока не раскрывает.

Интерес к новым каналам продаж появился в момент, когда бизнес Fix Price растет уже заметно медленнее, чем в предыдущие годы. В мае сеть сообщила об открытии 8000-го магазина. По итогам 2025 года выручка компании увеличилась на 4% и достигла 327 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 4,8%, до 15,7 млрд руб. При этом сопоставимые продажи сократились на 0,1%, а покупательский трафик уменьшился на 4%.

Для Fix Price это уже не первый опыт работы с маркетплейсами. В 2022 году товары сети продавались на «СберМегаМаркете», который позднее стал «Мегамаркетом», однако сейчас отдельной витрины Fix Price там нет. С похожими трудностями столкнулся и другой дискаунтер — «Галамарт». Компания начала продажи на Ozon в 2023 году, но позже отказалась от этого канала.

Основатель Infoline Иван Федяков считает, что рынок заметно изменился по сравнению с 2022−2023 годами, когда дискаунтеры активно выходили на маркетплейсы. По его словам, сейчас развиваться через такие площадки стало сложнее из-за высоких комиссий и жесткой конкуренции в сегменте недорогих товаров, где заметную долю занимают продавцы из Китая.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.