Попытка интеграции маркетплейса цветов и подарков «Флаувау» в экосистему «Яндекса» не увенчалась успехом. Как выяснил «Коммерсантъ», переговоры, длившиеся почти девять месяцев, завершились без подписания соглашения — переговорщики уткнулись в разногласия по стоимости актива. Впрочем, в самом «Флаувау» заверяют, что продать себя для них — не самая важная сегодня задача.

Первые сообщения о возможном партнерстве появились в феврале. Согласно первоначальному плану, платформа должна была стать частью сервиса «Яндекс Еда», в котором уже работают продажи цветов. При этом эксперты оценивали потенциальную сделку более чем в 8 млрд руб., однако итоговая цена не устроила продавца. Финальное обсуждение на совете директоров «Яндекса» прошло в конце апреля.

В разговоре с «Инком» представители «Флаувау» подчеркнули стратегическую независимость компании. В пресс‐службе отметили, что продажа бизнеса не входит в число первоочередных задач: бренд уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке цветочных маркетплейсов и намерен продолжать самостоятельное развитие.

При этом компания открыта к диалогу с потенциальными партнерами — но только при условии, что предложения будут соответствовать долгосрочным целям бизнеса и интересам акционеров, добавили в пресс-службе.



Сейчас компания сосредоточена на работе с корпоративными клиентами. Этот сегмент в «Флаувау» считают одним из самых перспективных. Параллельно готовится партнерская программа, с помощью которой сторонние сервисы смогут встраивать предложения маркетплейса в свои продукты. Предварительные обсуждения с потенциальными партнерами уже ведутся.

«ФлауВау» (Flowwow), созданный в 2014 году, сегодня представляет собой масштабный международный проект. Его услуги доступны почти в 30 странах, а база зарегистрированных пользователей достигла отметки в 6 млн человек.

Бизнес компании диверсифицирован и включает несколько направлений:



онлайн‐маркетплейс по продаже цветов и подарков;



розничную сеть цветочных магазинов Fmart;



систему учета HOOG;



платформу для продавцов Seller Platform.

Динамика финансовых показателей подчеркивает устойчивость бизнес‐модели компании. В 2025 году рост выручки ООО «Флаувау» составил 36% — до 5,7 млрд руб.; чистая прибыль увеличилась более чем в 65 раз — до 416 млн руб.

Интерес крупных технологических игроков к компании эксперты связывают с особой организацией процессов: маркетплейс не берет на себя логистику — сбор и доставку заказов выполняют сами продавцы. Это позволяет существенно сократить операционные издержки и повысить рентабельность.

Примечательно, что еще в конце 2024 года компания рассматривала возможность привлечения внешнего финансирования. Тогда ориентировочная оценка бизнеса составляла около 11 млрд руб. Сегодня рыночные аналитики оценивают «Флаувау» в диапазоне 10–15 млрд руб.



