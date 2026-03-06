Пик розничных продаж цветов приходится на 7 марта — в этот день число покупок в четыре раза превышает среднестатистические показатели. На втором месте по популярности оказался День матери (рост в 3,9 раза), на третьем — само 8 марта (3,7 раза). Такие данные представили аналитики Точка Банка, изучив покупательскую активность в преддверии Международного женского дня. Подробности — в распоряжении «Инка».

Рост продаж начинается уже 6 марта, то есть подготовка к празднику стартует заблаговременно. По объемам трат рекордсменами стали сразу четыре дня — с 7 по 10 марта. Особенно выделяется 10 марта, когда средний чек взлетает в девять раз по сравнению с обычными показателями. Суммарно на эти четыре дня приходится 7% всех годовых расходов на цветы. А март в целом приносит цветочным магазинам оборот на 67% выше среднемесячного.

Оптовики активнее закупаются ко Дню матери

В оптовом сегменте картина иная. Чаще всего частные лица закупаются цветами крупными партиями ко Дню матери — в этот день число платежей почти в пять раз превышает обычные значения. На втором месте 8 марта (рост в 3,8 раза), на третьем — 7 марта (3,7 раза). При этом Международный женский день в целом опережает День матери по количеству оптовых покупок на 8%.

Самые крупные оптовые чеки приходятся на понедельники — 3 и 10 марта. В эти дни суммы в пять раз выше средних, что связано с оплатой по договорам в начале недели.

Цветочный бизнес: динамика рынка

За последний год число розничных цветочных магазинов выросло на 8%. Пик регистраций пришелся на декабрь 2025-го — 735 новых точек. Этот же месяц стал лидером по закрытиям: 330 предприятий прекратили работу. В оптовом сегменте прирост скромнее — 6%, больше всего новых компаний появилось в феврале (60). Апрель отметился максимальным числом ликвидаций — 48 оптовиков.

Основные покупатели в рознице — физические лица: на них приходится 93% платежей по количеству и 67% по сумме. У оптовиков доля переводов от граждан составляет лишь 31% от числа чеков и 4% от общего объема средств.

Книги и косметика вошли в топ праздничных подарков

Средние траты на цветы в предпраздничные дни достигают 5 тыс. руб., тогда как в обычное время — 3,8 тыс. Помимо букетов, россияне активно покупают книги: 7 марта расходы на литературу на 80% выше среднего. Также три мартовских дня фиксируется всплеск трат на косметику и услуги салонов красоты.

