Налоговые органы России в 2025 году взяли курс на активные проверки трудоспособных, но официально неработающих граждан. Как пояснила глава московского управления ФНС Марина Третьякова, речь идет о тех, кто скрывает свои доходы от государства. При этом РБК выяснил, что эта тенденция характерна не только для Москвы, но и для всей страны.

Freepik

Третьякова пообещала, что подобные проверки будут вестись на постоянной основе. Она объяснила это решение значимостью проблемы нелегальной занятости, которая не только наносит ущерб бюджету из-за недополученных налогов, но и создает риски для легального рынка труда.

Эксперты выделили несколько ключевых категорий граждан, находящихся под особым вниманием ФНС:

совершающие крупные сделки с активами (недвижимость, ценные бумаги);

фигурирующие в международном автоматическом обмене налоговой информацией, то есть имеются счета или активы за рубежом;

и те, в отношении кого есть информация о наличии неучтенных доходов.

Как отметил профессор Финансового университета Дмитрий Ряховский, в зоне риска также находятся сдающие жилье в аренду без уплаты налогов или намеренно занижающие стоимость продаваемого имущества. Легализация подобных доходов, по словам Третьяковой, уже принесла в московский бюджет свыше 2 млрд руб. за первые три квартала 2025 года.

Источниками информации для налоговых органов служат банковские выписки, отслеживающие движение средств, а также открытые данные из социальных сетей, где граждане демонстрируют дорогостоящие покупки и путешествия.

С 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке. Изменения внесены в Налоговый кодекс.

При просрочке более 30 дней помимо пеней начисляется штраф до 20% от суммы долга. Если долг не погашен, в течение полугода ФНС выносит решение о взыскании и передает дело приставам.

Деньги с нарушителя собирают последовательно: списания с банковских счетов и электронных кошельков, затем с наличных, и только потом — с имущества. Уведомление об этом направляется в личный кабинет на сайтах ФНС и «Госуслуг», а также по почте.