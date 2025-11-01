С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу несколько законов, напрямую затрагивающих компании и самозанятых. Среди главных новелл — внесудебное взыскание налоговых долгов, новые ограничения на количество SIM-карт и запуск эксперимента по маркировке удобрений. «Инк» разобрал, что именно меняется и кому стоит обратить внимание.

Freepik

ФНС сможет взыскивать налоговые долги без суда

Что меняется

По закону № 287-ФЗ с 1 ноября налоговая служба получает право взыскивать задолженность с физических лиц (в том числе самозанятых) во внесудебном порядке — если сумма и факт долга не оспариваются. Проверьте личный кабинет ФНС и Госуслуги.

Кому важно

Микробизнесу, самозанятым и бухгалтерам компаний: важно сверить все уведомления и декларации до конца октября. Для юристов и бухгалтерий — проверить порядок возражений и сроки подачи заявлений.

Freepik

SIM-карты под контролем: лимит на абонентов

Что меняется.

Вступают в силу поправки к закону «О связи» (№ 303-ФЗ): гражданин может иметь не более 20 SIM-карт, и не более 10 — если он иностранец. При превышении лимита операторы обязаны заблокировать «лишние» номера.

Кому важно.

Операторам, банкам и курьерским службам: необходимо сверить реестр корпоративных SIM, провести верификацию сотрудников и предусмотреть альтернативные каналы подтверждения операций, если используется SMS-аутентификация.

Маркировка удобрений — новый эксперимент

Что меняется.

Постановление правительства № 1621 запускает пилот по маркировке минеральных и органических удобрений с 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 г. Участие добровольное, маркировка ведется в системе «Честный знак».

Кому важно.

Производителям и импортерам удобрений, оптовикам и сетям «дом-сад»: нужно протестировать интеграцию с «Честным знаком» и обновить логистику с учетом новых кодов маркировки.

Freepik

Нотариусы будут уведомлять наследников о долгах

Что меняется.

Теперь нотариусы обязаны проверять кредитную историю умершего и информировать потенциальных наследников о долгах, прежде чем те примут наследство.

Кому важно.

Риелторам, нотариусам и юристам: изменения делают сделки с унаследованным имуществом прозрачнее, но добавляют новые шаги в процедуру оформления.

Завершается переходный период по льготной ипотеке

Что меняется.

С 1 ноября заканчиваются повышенные компенсации банкам по ряду льготных программ. Если новые параметры не продлят, кредитные организации могут ужесточить требования и повысить взносы.

Кому важно.

Банкам, застройщикам и ипотечным агентствам: стоит заранее скорректировать условия акций и рассрочек, а клиентам — подать заявки до возможного пересмотра программ.