С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу несколько законов, напрямую затрагивающих компании и самозанятых. Среди главных новелл — внесудебное взыскание налоговых долгов, новые ограничения на количество SIM-карт и запуск эксперимента по маркировке удобрений. «Инк» разобрал, что именно меняется и кому стоит обратить внимание.
Что меняется
По закону № 287-ФЗ с 1 ноября налоговая служба получает право взыскивать задолженность с физических лиц (в том числе самозанятых) во внесудебном порядке — если сумма и факт долга не оспариваются. Проверьте личный кабинет ФНС и Госуслуги.
Кому важно
Микробизнесу, самозанятым и бухгалтерам компаний: важно сверить все уведомления и декларации до конца октября. Для юристов и бухгалтерий — проверить порядок возражений и сроки подачи заявлений.
Что меняется.
Вступают в силу поправки к закону «О связи» (№ 303-ФЗ): гражданин может иметь не более 20 SIM-карт, и не более 10 — если он иностранец. При превышении лимита операторы обязаны заблокировать «лишние» номера.
Кому важно.
Операторам, банкам и курьерским службам: необходимо сверить реестр корпоративных SIM, провести верификацию сотрудников и предусмотреть альтернативные каналы подтверждения операций, если используется SMS-аутентификация.
Что меняется.
Постановление правительства № 1621 запускает пилот по маркировке минеральных и органических удобрений с 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 г. Участие добровольное, маркировка ведется в системе «Честный знак».
Кому важно.
Производителям и импортерам удобрений, оптовикам и сетям «дом-сад»: нужно протестировать интеграцию с «Честным знаком» и обновить логистику с учетом новых кодов маркировки.
Что меняется.
Теперь нотариусы обязаны проверять кредитную историю умершего и информировать потенциальных наследников о долгах, прежде чем те примут наследство.
Кому важно.
Риелторам, нотариусам и юристам: изменения делают сделки с унаследованным имуществом прозрачнее, но добавляют новые шаги в процедуру оформления.
Что меняется.
С 1 ноября заканчиваются повышенные компенсации банкам по ряду льготных программ. Если новые параметры не продлят, кредитные организации могут ужесточить требования и повысить взносы.
Кому важно.
Банкам, застройщикам и ипотечным агентствам: стоит заранее скорректировать условия акций и рассрочек, а клиентам — подать заявки до возможного пересмотра программ.