ФНС подала заявление о банкротстве АО «Русский холодъ», головной компании производителя мороженого «Русский холод». Заявление Омской инспекции поступило в Арбитражный суд Алтайского края 15 сентября, следует из «Федресурса». Это уже третье юрлицо группы, в отношении которого налоговая добивается банкротства.

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В июле межрайонная ИФНС № 7 по Омской области подала заявления о банкротстве АО «Торговый дом «Русский холод» и ООО «Алтайхолод». В группу также входят ООО «Орбита» и ООО «Лагуна койл». При этом с начала июня четыре из пяти юрлиц находятся в стадии ликвидации, исключением остается «Орбита».

О проблемах группы стало известно в мае, когда гендиректор Игорь Архипов сообщил партнерам о приостановке поставок с 1 мая. Одной из причин он назвал подорожание обслуживания долга после ужесточения кредитной политики ЦБ. Заемные средства компания направляла на расширение региональной сети, модернизацию производства и увеличение ассортимента.

Группа рассчитывала найти инвестора, который вошел бы в капитал ее компаний. Однако уже 12 мая МФК «Фордевинд» заявила о намерении обратиться в суд с требованиями о банкротстве структур «Русского холода», сославшись на признаки неплатежеспособности.

По данным «СПАРК-Интерфакса», на конец 2025 года совокупные долгосрочные и краткосрочные обязательства пяти компаний группы составляли почти 14,4 млрд руб. при выручке 16,1 млрд руб. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов оценил долговую нагрузку как «очень тяжелую». При этом эксперты отмечают, что для оценки реальной внешней задолженности из общей суммы обязательств нужно исключить внутригрупповые долги.

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Среди кредиторов группы назывались Сбербанк, Альфа-банк, Т-банк, «Озон банк», банки «Россия», «Авангард» и ВБРР. В мае А1 предлагала выкупить их требования с дисконтом 70−85%.

Финансовые проблемы сопровождались и сокращением производства. В 2025 году «Русский холод» выпустил 15 тыс. т мороженого — на 25% меньше, чем годом ранее, и занял десятое место в рейтинге «Союзмолока». Для сравнения, в целом производство мороженого в России за тот же период снизилось на 7,5%, до 517 000 т, следует из данных Росстата.

«Русский холод» работает с 1999 года. Производственные площадки группы в Москве и Барнауле рассчитаны на выпуск до 50 000 т продукции в год. В ассортименте насчитывалось более 150 позиций под брендами «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка», «Монарх», «СССР», а также полуфабрикаты.

Заявления о банкротстве еще не означают, что бизнес обязательно прекратит работу. По словам партнера «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, стороны могут заключить мировое соглашение, а компания — перейти к финансовому оздоровлению или внешнему управлению. Еще один сценарий — продажа производственных активов на торгах.

Чернов считает, что длительный простой может повысить интерес инвесторов именно к отдельным производственным активам. По его словам, чем дольше простаивает производство, тем сложнее будет восстановить продажи. При этом покупатель активов не обязательно сохранит прежнюю структуру группы и ее бренды.

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