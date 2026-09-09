Транспортная компания «Поволжье-Транс» уведомила о намерении подать заявление о банкротстве ООО «Твое», управляющего одноименной сетью одежды. Перевозчик уже взыскивает с ретейлера 40,8 млн руб. по двум искам. Гендиректор «Твое» Алексей Вуколов, однако, заявил, что стороны договорились погасить задолженность по согласованному графику.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве появилось на «Федресурсе» 8 сентября. Такая публикация — один из обязательных предварительных шагов: ее размещают не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемого обращения в суд. Отдельно «Поволжье-Транс» подала два иска по долгу: 22 июня — на 27,9 млн руб., 12 августа — на 12,8 млн руб. Ни один из них суд пока не рассмотрел по существу.

Само уведомление не запускает банкротство автоматически. Пока кредитор не подал заявление и суд не принял его, дела о несостоятельности нет. По словам советника Forward Legal Данила Бухарина, кредиторы нередко используют подобные публикации, чтобы подтолкнуть должника к переговорам и ускорить возврат денег. Поэтому говорить о неизбежном банкротстве «Твое» эксперт считает преждевременным, хотя даже такая угроза может вызвать вопросы у банков, поставщиков и других партнеров сети.

Договоренность с кредитором, однако, не снимает вопросов к финансовому состоянию сети. По данным «Infoline-Аналитики», в 2025 году чистый убыток «Твое» вырос с прошлогодних 372,3 млн до 620,8 млн руб. Процентные расходы достигли 991,5 млн руб. и почти сравнялись с прибылью от продаж, составившей 999,6 млн руб. В агентстве называют положение ретейлера крайне сложным, а размер долга и расходы на его обслуживание — источниками высокого риска банкротства.

Читайте также Сеть товаров для дома столкнулась с угрозой банкротства после падения прибыли почти на 90%

О проблемах говорят и изменения внутри бизнеса. «Твое» закрывает магазины и перестраивает управление производством и розничной сетью, а в 2024−2025 годах компания трижды сменила генерального директора. По мнению партнера One Story Ольги Сумишевской, испытывающим трудности игрокам массмаркета для выхода из кризиса могут понадобиться новые инвестиции, но собственных средств на такое восстановление у них обычно нет.

О проблемах говорят и изменения внутри бизнеса. «Твое» закрывает магазины и перестраивает управление производством и розничной сетью, а в 2024−2025 годах компания трижды сменила генерального директора. По мнению партнера One Story Ольги Сумишевской, испытывающим трудности игрокам массмаркета для выхода из кризиса могут понадобиться новые инвестиции, но собственных средств на такое восстановление у них обычно нет.

«Твое» не единственная одежная сеть, сокращающая офлайн-бизнес. Gloria Jeans, Concept Club, Finn Flare, O’stin, All We Need и Desport закрывают часть магазинов и пересматривают планы развития. В 2026 году российский рынок также покинули международные бренды Les Benjamins, Karaca Home и Gaissina, а Face Code и KChTZ закрыли последние точки после объявленного годом ранее ухода.

Спрос тоже не помогает одежным сетям. По данным Kloto Consulting и TrendVision, в январе-мае 2026 года количество покупок одежды и обуви в России сократилось на 10% год к году, а во втором квартале — еще на 4% по сравнению с первым. Посещаемость московских торговых центров за январь-август снизилась на 2,9% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Покупатели стараются экономить и чаще заказывают одежду в интернете, поэтому ретейлеры одновременно сталкиваются с сокращением числа покупок и ослаблением трафика в офлайн-магазинах.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.