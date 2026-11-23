Налоговые поступления в бюджетную систему России за январь—октябрь выросли на 11%, до 54,6 трлн руб. Увеличение сборов и легализация импорта укрепляют доходы бюджета и снижают потребность в дальнейшем повышении налоговой нагрузки, рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Даниил Егоров. Фото: Александр Казаков/РИА Новости

В федеральный бюджет поступило на 10,4% больше, чем годом ранее, — дополнительно 2,2 трлн руб. Сильнее всего выросли ненефтегазовые доходы: на 24%. Сборы НДС увеличились на 2,6 трлн руб., или на 33%.

Из этой суммы 783 млрд руб. пришлись на повышение ставки налога, которое действует с начала 2026 года.

Всего за год благодаря повышению ставки рассчитывали получить дополнительно 1,187 трлн руб. За первое полугодие бюджет получил 426 млрд руб.

Поступления налога на прибыль в федеральный бюджет выросли на 8%. В ФНС связывают это с тем, что компании стали больше зарабатывать. В первом квартале налоговая база (сумма прибыли, с которой рассчитывают налог) сократилась на 6%, но затем ситуация изменилась: по итогам полугодия она выросла на 6%, а за девять месяцев — уже на 12%. Региональные бюджеты за десять месяцев получили 17,5 трлн руб. — на 9,4%, или на 1,5 трлн руб. больше, чем годом ранее.

Еще один источник дополнительных поступлений — более строгий контроль за импортом. После запуска в июне Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) объем поставок из стран ЕАЭС вырос на 18%, из остальных государств — на 14%. По словам Егорова, дело не только в увеличении импорта: часть компаний, которые раньше не отражали свои операции, теперь работают легально. ФНС собирает данные об импортерах, принимает обеспечительные платежи и выдает QR-коды. По ним таможня проверяет поставки.

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Сборы ввозного НДС и обеспечительные платежи выросли на 30%. Благодаря СПОТ бюджет получил еще 41 млрд руб. — это деньги от импортеров, которые раньше могли не отражать свои поставки в отчетности. На весь 2026 год ФНС рассчитывает получить таким образом 50 млрд руб.

Еще 60 млрд руб. поступило в бюджет за десять месяцев после того, как ФНС изменила порядок взыскания налоговых долгов с граждан. Теперь задолженность каждого человека учитывается по его ИНН, а погасить ее можно одним платежом. Раньше процедура была гораздо длиннее: сначала нужно было взаимодействовать с налоговой, затем с судом и судебными приставами. В среднем взыскание занимало около года. За это время долг вырастал примерно в полтора раза — к нему добавлялись пени, госпошлина и сбор за работу приставов.

По словам Егорова, после упрощения процедуры 7 млн человек перестали числиться должниками. Теперь взыскание занимает около месяца, а дополнительные расходы на него увеличивают сумму долга не более чем на 2%. Количество судебных заседаний по таким делам сократилось с 3,8 млн в 2025 году до 120 тыс. в 2026-м.

ФНС также старается избавить граждан от необходимости самостоятельно оформлять налоговые льготы. Сейчас 35,5 млн человек получают их автоматически — это 98% всех, кому положены такие льготы. Для этого налоговая обменивается данными с 17 федеральными ведомствами. Оставшиеся случаи планируют перевести на автоматический режим в 2027 году. По данным ФНС, ошибки встречаются лишь в 0,1% сведений, которые служба получает от других ведомств.

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