Недовольство по поводу политики Дональда Трампа усиливается из-за резкого введения повышенных пошлин, которое за два дня привело к обрушению фондового рынка на триллионы долларов. Инвесторы разочарованы и понимают, что не могут повлиять на президента и его советников, как сообщает The New York Times. Основные фондовые индексы в Азии упали, поскольку Трамп не намерен отступать от своих планов по повышению тарифов.

Негативные события на фондовых рынках начались, когда Трамп заявил журналистам, что инвесторы должны будут адаптироваться, и он не будет заключать сделку с Китаем, пока не будет решен вопрос о торговом дефиците США, после чего Пекин объявил о своих планах ввести ответные меры.

На прошлой неделе фондовый рынок упал на 10% всего за два дня. Один венчурный инвестор, пожелавший остаться анонимным, оценил свои убытки в $1,5 млрд, неясно, удастся ли ему продать свои малоликвидные активы. Управляющий хедж-фондом Ран Чжоу отметил, что ситуация напоминает 2008 год.

Инвесторы полагали, что утрата триллионов долларов и возможные негативные последствия для экономики заставят Трампа пересмотреть свою стратегию.

Брюс Касман, руководитель экономического отдела JPMorgan, отметил, что масштабы и разрушительное влияние торговой политики США, если она останется в прежнем направлении, могут подорвать не только экономику страны, но и глобальный экономический рост.

Всего за один день, 3 апреля, общая капитализация фондового рынка США сократилась на $2,5 трлн. Особенно серьезные потери понесли компании, чьи цепочки поставок в значительной степени зависят от зарубежного производства.

На американском рынке наибольшие убытки потерпели акции таких компаний, как:

Apple снизились на 5,96%, достигнув $191,07 за бумагу;

Nvidia упали на 8,1%, до $93,55 за бумагу;

Tesla рухнули на 10,17%, опустившись до $240,09 за бумагу.

Уникальность текущего кризиса в том, что финансовый сектор не рассчитывает на государственную помощь для его преодоления, и немедленного спасения не ожидается.

Напомним, что 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины в отношении более чем 200 стран и территорий. На товары из Евросоюза будут установлены пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, а из Индии — 46%.

Это решение вызвало негативную реакцию на фондовом рынке, и индекс S&P 500, включающий крупнейшие американские корпорации, упал на 10,5%. В результате компании из этого индекса потеряли около $5 трлн рыночной стоимости.

Также пошлины в размере 10% были введены в отношении австралийских необитаемых островов Херд и Макдональд, расположенных в южной части Индийского океана. На этих островах официально никто не проживает, и там обитают лишь пингвины.

В Белом доме уточнили, что острова были включены в список из-за того, что они считаются территорией Австралии. Стоит отметить, что в списке стран, на которые наложены пошлины, России не оказалось.