Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых удобных аэропортов страны. В ходе исследования эксперты издания проанализировали 15 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных категорий: пассажиропоток, маршрутная сеть, качество сервиса, скорость выдачи багажа и транспортная доступность. В исследовании участвовали аэропорты с годовым пассажиропотоком свыше 1 млн человек.

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Лидером рейтинга стал московский аэропорт Шереметьево. Воздушная гавань набрала 50,7 балла по результатам комплексной оценки, обойдя ближайших конкурентов.

Шереметьево, обслуживший в 2024 году 43,7 млн пассажиров, отличился развитой инфраструктурой — комплекс включает восемь современных терминалов и способен принимать до 110 млн путешественников ежегодно.

На второй позиции расположился аэропорт Домодедово с результатом 50,2 балла. Замыкает тройку лидеров воздушная гавань Нового Уренгоя, которая после масштабной модернизации увеличила пропускную способность в четыре раза и получила 47,1 балла.

В топ-10 также вошли аэропорты Внуково (Москва), Гагарин (Саратов), Чкаловский (Нижний Новгород), Кольцово (Екатеринбург), Красноярск, Хомутово (Южно-Сахалинск) и Пулково (Санкт-Петербург). Как отмечают составители рейтинга, объекты, не представившие полные данные, автоматически получали минимальные оценки.

Эксперты подчеркивают, что подобные исследования помогают аэропортам выявлять слабые места и совершенствовать сервис для пассажиров. Лидерство Шереметьево подтверждает эффективность его стратегии развития, ориентированной на комфорт путешественников.