Коротать время в аэропорту обычно утомительно, но не в сингапурском Чанги, который в этом году в 13-й раз был признан лучшим аэропортом мира по версии рейтинговой организации Skytrax в сфере воздушного транспорта.
В Чанги введена ранняя регистрация, позволяющая пассажирам сдать багаж за 48 часов до вылета и сделать время в аэропорту частью отпуска. Можно побывать в огромном 10-этажном торговом центре Jewel, число посетителей которого в 2024 году достигло 80 млн человек.
В самом здании аэропорта расположены многочисленные крытые сады (включая сад бабочек) и 40-метровый Rain Vortex, самый большой в мире крытый водопад.
В аэропорту есть спа-салоны, отели, художественные выставки, музей, кинотеатр и даже тематический парк динозавров. Skytrax также признала аэропорт гастрономическим чудом.
На церемонии World Airport Awards, состоявшейся 9 апреля в Мадриде, он получил награду за лучший в мире ресторан в аэропорту, а также награды за лучшие в мире туалеты в аэропорту и лучший аэропорт в Азии.
При этом Чанги планирует инвестировать более $2 млрд в улучшение услуг и инфраструктуры в течение следующих шести лет. Он также собирается стать еще больше. Ведутся работы над пятым терминалом, который добавится к уже существующим четырем и откроется в 2030-х годах.
На втором месте, согласно глобальному опросу Skytrax, — наполненный произведениями искусства Хамад Интернешнл в Катаре. Он также получил награды за лучший шопинг в аэропорту и лучший аэропорт на Ближнем Востоке.
Аэропорт Токио Ханеда (также названный самым чистым аэропортом мира) оказался на третьем месте, за ним следуют международный аэропорт Инчхон в Сеуле (также удостоенный награды «Лучший персонал аэропорта мира»), международный аэропорт Нарита (обслуживающий Токио) и международный аэропорт Гонконга.
Девять европейских аэропортов вошли в двадцатку лучших. На 7-м месте парижский аэропорт Шарль де Голль был назван лучшим аэропортом Европы третий год подряд. Римский Фьюмичино, у которого был насыщенный год благодаря празднованию юбилея Католической церкви, оказался на 8-м месте.
Мюнхен, Цюрих и Хельсинки-Вантаа заняли 9-е, 10-е и 12-е места соответственно, а аэропорт Стамбула, расположенный на европейской стороне города, оказался на 14-м месте. Кроме того был назван самым удобным в мире аэропортом для семейных путешествий.
Единственным американским аэропортом, попавшим в список, стал международный аэропорт Ванкувера, занявший 13-е место.
Лучшие аэропорты мира в 2025 году:
1. Аэропорт Сингапура Чанги;
2. Международный аэропорт Хамад;
3. Аэропорт Токио Ханеда;
4. Международный аэропорт Инчхон;
5. Международный аэропорт Нарита;
6. Международный аэропорт Гонконга;
7. Парижский аэропорт Шарль де Голль;
8. Аэропорт Рим-Фьюмичино;
9. Аэропорт Мюнхена;
10. Аэропорт Цюриха;
11. Международный аэропорт Дубая;
12. Аэропорт Хельсинки-Вантаа;
13. Международный аэропорт Ванкувера;
14. Аэропорт Стамбула;
15. Венский международный аэропорт;
16. Аэропорт Мельбурна;
17. Международный аэропорт Чубу Сентрейр;
18. Аэропорт Копенгагена;
19. Амстердамский аэропорт Схипхол;
20. Международный аэропорт Бахрейна.
Тем временем Финляндия восьмой год подряд занимает первое место в списке самых счастливых стран, согласно Всемирному докладу о счастье. В первую десятку также вошли Дания, Исландия, Норвегия и Швеция.