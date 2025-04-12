Коротать время в аэропорту обычно утомительно, но не в сингапурском Чанги, который в этом году в 13-й раз был признан лучшим аэропортом мира по версии рейтинговой организации Skytrax в сфере воздушного транспорта.

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В Чанги введена ранняя регистрация, позволяющая пассажирам сдать багаж за 48 часов до вылета и сделать время в аэропорту частью отпуска. Можно побывать в огромном 10-этажном торговом центре Jewel, число посетителей которого в 2024 году достигло 80 млн человек.

В самом здании аэропорта расположены многочисленные крытые сады (включая сад бабочек) и 40-метровый Rain Vortex, самый большой в мире крытый водопад.

В аэропорту есть спа-салоны, отели, художественные выставки, музей, кинотеатр и даже тематический парк динозавров. Skytrax также признала аэропорт гастрономическим чудом.

На церемонии World Airport Awards, состоявшейся 9 апреля в Мадриде, он получил награду за лучший в мире ресторан в аэропорту, а также награды за лучшие в мире туалеты в аэропорту и лучший аэропорт в Азии.

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При этом Чанги планирует инвестировать более $2 млрд в улучшение услуг и инфраструктуры в течение следующих шести лет. Он также собирается стать еще больше. Ведутся работы над пятым терминалом, который добавится к уже существующим четырем и откроется в 2030-х годах.

На втором месте, согласно глобальному опросу Skytrax, — наполненный произведениями искусства Хамад Интернешнл в Катаре. Он также получил награды за лучший шопинг в аэропорту и лучший аэропорт на Ближнем Востоке.

Аэропорт Токио Ханеда (также названный самым чистым аэропортом мира) оказался на третьем месте, за ним следуют международный аэропорт Инчхон в Сеуле (также удостоенный награды «Лучший персонал аэропорта мира»), международный аэропорт Нарита (обслуживающий Токио) и международный аэропорт Гонконга.

Девять европейских аэропортов вошли в двадцатку лучших. На 7-м месте парижский аэропорт Шарль де Голль был назван лучшим аэропортом Европы третий год подряд. Римский Фьюмичино, у которого был насыщенный год благодаря празднованию юбилея Католической церкви, оказался на 8-м месте.

Мюнхен, Цюрих и Хельсинки-Вантаа заняли 9-е, 10-е и 12-е места соответственно, а аэропорт Стамбула, расположенный на европейской стороне города, оказался на 14-м месте. Кроме того был назван самым удобным в мире аэропортом для семейных путешествий.

Единственным американским аэропортом, попавшим в список, стал международный аэропорт Ванкувера, занявший 13-е место.

Лучшие аэропорты мира в 2025 году:

1. Аэропорт Сингапура Чанги;

2. Международный аэропорт Хамад;

3. Аэропорт Токио Ханеда;

4. Международный аэропорт Инчхон;

5. Международный аэропорт Нарита;

6. Международный аэропорт Гонконга;

7. Парижский аэропорт Шарль де Голль;

8. Аэропорт Рим-Фьюмичино;

9. Аэропорт Мюнхена;

10. Аэропорт Цюриха;

11. Международный аэропорт Дубая;

12. Аэропорт Хельсинки-Вантаа;

13. Международный аэропорт Ванкувера;

14. Аэропорт Стамбула;

15. Венский международный аэропорт;

16. Аэропорт Мельбурна;

17. Международный аэропорт Чубу Сентрейр;

18. Аэропорт Копенгагена;

19. Амстердамский аэропорт Схипхол;

20. Международный аэропорт Бахрейна.

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Тем временем Финляндия восьмой год подряд занимает первое место в списке самых счастливых стран, согласно Всемирному докладу о счастье. В первую десятку также вошли Дания, Исландия, Норвегия и Швеция.