К 2050 году мир могут населять свыше миллиарда человекоподобных роботов, а рынок — оцениваться в $5 трлн. Но вместо того, чтобы пытаться угадать, какая компания станет новой «Tesla робототехники», аналитики Morgan Stanley предлагают более хитрую и надежную стратегию, пишет Humanoids Daily.

Freepik

В своем новом отчете они советуют инвестировать не в создателей андроидов, а в производителей их «мозгов», «глаз» и «мускулов» — критически важных компонентов, которые понадобятся всем, независимо от финального бренда.

Идея проста: во времена золотой лихорадки богатели не старатели, а те, кто продавал им кирки и лопаты. Сегодня в Китае уже работает более 150 стартапов, создающих роботов, и Пекин открыто предупреждает о «пузыре» в этой сфере.

Выбрать единственного победителя — почти лотерея. Но каждый из этих андроидов, от какого бы производителя он ни был, будет нуждаться в мощных чипах для обработки данных, чувствительных сенсорах для навигации и надежных приводах для движения.

Вот почему в фокусе Morgan Stanley оказались такие компании, как Sony (доминирующая в производстве сенсоров изображения), Synopsys (создающая ПО для проектирования специализированных чипов) и даже бельгийская Melexis, разрабатывающая технологию, которая может подарить роботам настоящее «осязание».

Отдельный интерес представляет «идеологический раскол»: пока западные роботы, вероятно, будут работать на алгоритмах OpenAI, китайские андроиды будут полагаться на собственные разработки от Baidu и Alibaba.

Однако путь к триллионному рынку лежит через одно серьезное препятствие — цену. Сегодня создать функционального робота-гуманоида стоит около $200 тыс., в то время как бизнес готов массово внедрять их только при стоимости ниже $28 тыс. Чтобы запустить настоящую революцию, цена должна упасть до $50 тыс., и это создает колоссальное давление на всю цепочку поставщиков компонентов, заставляя их искать инновации и снижать издержки.

Конечно, существует риск, что гиганты вроде Tesla, стремясь к максимальному контролю и экономии, будут пытаться создавать все ключевые компоненты самостоятельно. Но аналитики верят, что будущий рынок будет слишком обширен и сложен для полной вертикальной интеграции.

Скорее всего, победит экосистема сотрудничества, где каждый участник сосредоточится на своей сильной стороне. И в этой экосистеме именно поставщики «начинки» для роботов окажутся в самой выигрышной и устойчивой позиции, обеспечивая технологическую основу для новой эры.