Китайская компания EngineAI, производитель человекоподобного робота T800, использовала неординарный способ доказать подлинность возможностей своего продукта. Чтобы развеять сомнения скептиков, утверждавших, что впечатляющая ловкость и динамическое равновесие робота в рекламных роликах — результат компьютерной графики, генеральный директор компании в буквальном смысле встал на пути машины, пишет Humanoids Daily.

Freepik

В демонстрационном видео, кардинально отличающемся от отшлифованных промороликов индустрии, глава EngineAI в полной защитной амуниции принимает полномасштабный удар ногой от 75-килограммового робота.

Сила удара отбрасывает человека назад, наглядно демонстрируя не только физическое существование T800, но и реальную мощность его приводов, способных развивать крутящий момент до 450 Н·м. Этот рискованный трюк стал частью маркетинговой стратегии, сочетающей зрелищность со стресс-тестированием технологий.

Эта акция предваряет запланированный на 24 декабря боксерский поединок роботов и позиционирует T800 как доступную (цена стартует от $25 тыс.), но чрезвычайно мощную платформу.

Однако демонстрация поднимает серьезные вопросы о стандартах безопасности при взаимодействии человека и робота, особенно на фоне заявлений компании о готовности к массовому производству в июне 2026 года.

