Китайский стартап EngineAI доказал силу своего робота рискованной демонстрацией

Китайская компания EngineAI, производитель человекоподобного робота T800, использовала неординарный способ доказать подлинность возможностей своего продукта. Чтобы развеять сомнения скептиков, утверждавших, что впечатляющая ловкость и динамическое равновесие робота в рекламных роликах — результат компьютерной графики, генеральный директор компании в буквальном смысле встал на пути машины, пишет Humanoids Daily. 

Freepik

В демонстрационном видео, кардинально отличающемся от отшлифованных промороликов индустрии, глава EngineAI в полной защитной амуниции принимает полномасштабный удар ногой от 75-килограммового робота.

Сила удара отбрасывает человека назад, наглядно демонстрируя не только физическое существование T800, но и реальную мощность его приводов, способных развивать крутящий момент до 450 Н·м. Этот рискованный трюк стал частью маркетинговой стратегии, сочетающей зрелищность со стресс-тестированием технологий.

Эта акция предваряет запланированный на 24 декабря боксерский поединок роботов и позиционирует T800 как доступную (цена стартует от $25 тыс.), но чрезвычайно мощную платформу.

Однако демонстрация поднимает серьезные вопросы о стандартах безопасности при взаимодействии человека и робота, особенно на фоне заявлений компании о готовности к массовому производству в июне 2026 года.

Ранее сегодня «Инк» писал о том, что стример IShowSpeed (Даррен Уоткинс — младший) стал ответчиком по судебному иску после инцидента во время прямой трансляции в сентябре. Создатели робота-гуманоида и инфлюенсера Rizzbot, компания Social Robotics, обвиняют его в нанесении умышленных повреждений, приведших к полной неработоспособности их разработки.

2025 Китай технологии