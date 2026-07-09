Стриминговый сервис Fox One использует чемпионат мира по футболу как главный повод для роста аудитории и строит продвижение вокруг инфлюенсеров, вирусного контента и нестандартных маркетинговых кампаний. В самой компании турнир называют «вторым запуском» платформы после ее дебюта в августе прошлого года.

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Одной из самых заметных акций стал совместный проект с Indeed. Fox One объявил конкурс на должность «главного наблюдателя за чемпионатом мира» и предложил $50 тыс. за просмотр всех матчей из специальной стеклянной кабины на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Победителями стали два создателя контента, Остин Франклин и Кевин Акато. По данным компании, видео с норвежскими болельщиками, исполняющими традиционный «танец викингов» возле кабины, за первые сутки набрало около 1 млн просмотров в Instagram*, а затем превысило 15 млн.

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Дополнительную аудиторию сервис получает за счет сотрудничества с популярным стримером iShowSpeed. Он проводит совместные просмотры отдельных матчей для подписчиков Fox One и публикует контент с турнира, включая видео с игр, игроками и болельщиками.

«Мы были очень приятно удивлены масштабом, который YouTube смог нам дать. Это оказалось совершенно неожиданным», — рассказал директор по маркетингу подразделения Fox Direct-to-Consumer Брайан Борковски.

По его словам, успех кампании привлек внимание спортивных лиг, рекламодателей и агентств, работающих с авторами контента. Некоторые компании уже предложили Fox One собственные идеи интеграций. Один из брендов, например, хотел доставить посылку в стеклянную кабину с помощью дрона, но получить разрешение на полеты над Таймс-сквер оказалось невозможно.

В отличие от многих рекламных кампаний, посвященных чемпионату мира, Fox One выбрал юмор. В роликах сервиса болельщики настолько увлечены матчами, что не замечают хаоса вокруг — от нашествия змей на детский праздник до провального урока вождения.

«Если вы можете рассмешить человека, это лучший способ сделать так, чтобы он вас запомнил», — считает Борковски.

Компания также выбрала нетипичную стратегию продвижения. Вместо рекламы на линейном телевидении Fox One сосредоточился на CTV-рекламе, социальных сетях и наружных размещениях, рассчитывая привлечь пользователей, которые уже отказались от кабельного телевидения или никогда им не пользовались.

По данным Ampere Analysis, старт чемпионата мира принес Fox One второй по величине день регистраций за всю историю сервиса после начала сезона НФЛ. Аналитики оценивают, что только за первую неделю турнира платформа привлекла более 1 млн новых подписчиков, а июнь стал для нее самым успешным месяцем по приросту аудитории с момента запуска.

После завершения чемпионата мира компания намерена сосредоточиться на удержании новых пользователей. Для этого Fox One тестирует разные варианты подписки, включая акцию «два месяца по цене одного», а также сотрудничает с Haus, которая помогает оценивать эффективность маркетинговых кампаний и снижать стоимость привлечения клиентов.

По словам Борковски, главный урок турнира оказался в том, что команде нужно сохранять гибкость и держать резервный маркетинговый бюджет, чтобы быстро усиливать кампанию, если она начинает разгоняться в соцсетях.

*Instagram — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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