Европейские компании все чаще включают внештатных специалистов в долгосрочные кадровые стратегии. Как показывают исследования, такой подход позволяет организациям оперативно закрывать потребности в узких компетенциях и гибко реагировать на изменения рынка.

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Согласно данным платформы YunoJuno, наибольшим спросом среди фрилансеров пользуются специалисты в области маркетинга, дизайна, SMM и IT-разработки. Примечательно, что средние ставки внештатных сотрудников в Европе устойчивы даже в условиях экономической нестабильности.

Наблюдается эволюция модели фриланса: если раньше это рассматривалось как временная занятость, то сегодня все больше специалистов строят на этом полноценную карьеру. Одновременно компании формируют собственные базы проверенных внештатных экспертов, что позволяет оперативно привлекать их для реализации проектов.

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Эксперты отмечают, что текущий тренд отражает трансформацию рынка труда в сторону большей гибкости. Бизнесу, который научится эффективно интегрировать фрилансеров в рабочие процессы, удастся получить существенное преимущество — особенно в условиях сохраняющегося дефицита квалифицированных специалистов.

Феномен роста фриланса подтверждает глобальную тенденцию: традиционные модели занятости постепенно уступают место гибридным форматам, сочетающим постоянных и внештатных сотрудников. Этот процесс открывает новые возможности как для бизнеса, так и для специалистов, предлагая обеим сторонам большую свободу и адаптивность.