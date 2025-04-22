Эксперты сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff выяснили, что наиболее высокий доход получают программисты, маркетологи и копирайтеры. Аналитики сравнили два периода: с апреля 2023 по март 2024 года и с апреля 2024 по март 2025 года.

По данным исследования, на конец марта 2025 года средняя зарплата программистов во фрилансе составляет 200 тыс. руб в месяц. Это на 33% выше, чем годом ранее. Маркетологи зарабатывают 105 826 руб. (+27%), а копирайтеры — 62 202 руб. (+40%) в среднем в месяц.

В то же время средние доходы дизайнеров не изменились с прошлого года и составляют около 64 тыс. руб. Онлайн-преподаватели в отдельных регионах стали зарабатывать больше, чем годом ранее. Тем не менее их зарплаты остаются самыми скромными во фрилансе по стране — около 41 тыс. руб. (+21%).

Доходы event-менеджеров за год снизились на 25%. Вместе с тем количество специалистов в этой области выросло в четыре раза.

Фото: Freepik Читайте также «Авито Работа»: чаще всего подростки хотят подработать фотографами и актерами

Программисты остаются самой высокооплачиваемой категорией практически в каждом регионе России. Второе место занимают маркетологи, как по численности, так и по уровню заработной платы.

Исследование показало, что специалисты по копирайтингу наиболее востребованы в Москве, Татарстане и Новосибирске. В этих городах фрилансерам этой категории удается зарабатывать значительно больше, чем в среднем по России.

При этом в Екатеринбурге доходы копирайтеров упали более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. А наименее популярными и финансово успешными профессиями во фрилансе, особенно в регионах, стали event-менеджеры и преподаватели.

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Генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий отметил, что рынок фриланса в регионах становится все более зрелым. По его словам, специалисты выходят за пределы локального спроса и все активнее работают с компаниями из других регионов. Это приводит к выравниванию доходов между центром и регионами, как минимум в цифровых профессиях.

Вместе с тем Корицкий уточнил, что востребованность специалистов зависит не столько от их географии, сколько от уровня навыков и способности адаптироваться к новым условиям — от удаленной коммуникации до гибких налоговых режимов. По его мнению, этот тренд будет усиливаться.

