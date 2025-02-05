В 2024 году россияне на 7,8% чаще выезжали за границу, чем год назад. Самой популярной страной оказалась Турция, впервые за пять лет опередившая по посещаемости Абхазию. Но значительная часть туристов — транзитные пассажиры, использующие аэропорт Стамбула для пересадок.

По данным статистики ФСБ, в 2024 году россияне выезжали за границу почти 29,2 млн раз. Число поездок увеличилось на 7,8% по сравнению с 2023 годом, когда их количество, с учетом всех целей визита, составляло около 27,1 млн раз.

Интересно, что согласно данным, которые приводил ВЦИОМ в 2022 году, загранпаспорта есть лишь у 30% россиян. К сожалению, более свежих данных не публиковалось.

Статистика погранслужбы ФСБ учитывает пересечения государственной границы российскими гражданами по следующим целям визита: деловые, рабочие, туристические, частные, учебные, переезд на постоянное место жительства, а также поездки обслуживающего транспортные средства персонала и военнослужащих.

При этом, если один и тот же гражданин совершил за год несколько поездок, они учитываются столько раз, сколько человек пересекал государственную границу в одном направлении. То есть в данных указано общее количество выездов, а не число путешествующих россиян.

Самым популярным направлением выезда за границу в 2024 году ожидаемо стала Турция. За прошлый год россияне совершили почти 6,3 млн поездок в эту страну, что на 11,7% больше, чем годом ранее.

В Абхазию, которая опустилась на второе место, россияне выезжали 5,9 млн раз. Это на 1,1% чаще чем в прошлом году.

Турция последний раз занимала лидирующую позицию в рейтинге направлений выезда из России в 2019 году. Тогда россияне совершили в эту страну 6,9 млн поездок.

По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), смена лидера в 2024 году связана с восстановлением туристического потока на турецкие курорты. Основной прирост числа туристов пришелся на Анталию. В прошлом году россияне посетили этот курорт 3,9 млн раз, что на 12,9% больше, чем в 2023 году (3,5 млн раз).

При этом в ассоциации обратили внимание на то, что значительная часть потока в Турцию — не классические туристы, а транзитные пассажиры, которые пользовались аэропортом Стамбула для пересадки на рейсы в другие страны.

Их число растет на фоне ограничений международных полетов из России и санкций против отечественной авиационной отрасли. По данным АТОР, в 2024 году на долю этого города пришлось 29,7% всего российского пассажиропотока в Турцию.

По данным ФСБ, всего в 2024 году россияне выезжали за границу с туристическими целями 11,6 млн раз — почти на 25% больше, чем годом ранее, когда число поездок составило 9,3 млн раз. Также в число наиболее популярных стран вошли ОАЭ, Египет, Китай и Таиланд.

В АТОР подчеркнули, что данные погранслужбы не всегда могут отражать реальную картину направлений путешествий, поскольку эта статистика учитывает только прямые рейсы и не фиксирует конечные пункты назначения россиян, когда они летят с пересадкой.

Ранее сообщалось, что спрос на поездки в дальнее зарубежье в зимний сезон 2024/25 гг. увеличился в среднем на 10-45% по сравнению с прошлым годом. Растущий интерес может быть связан с запуском новых рейсов из разных регионов России и упрощением визового режима, считают эксперты.