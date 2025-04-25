Apple диверсифицируют цепочки поставок, планируя в 2026 году собирать в Индии 60 млн iPhone для американского рынка, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Перенос сборки в Индию потребует удвоения текущих производственных мощностей.

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Решение связано с политикой президента США Дональда Трампа, который ввел пошлины свыше 100% на импорт из Китая, где Apple производит большинство своих смартфонов.

Планам американской компании способствуют переговоры между руководством США и Индии относительно будущей конфигурации импортных пошлин. Во время визита в страну на этой неделе вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что стороны добились «очень хорошего прогресса», отмечает издание.

Пошлины Трампа, обрушившие рыночную стоимость Apple на $700 млрд, вынудили компанию оперативно перенаправить индийские производственные мощности на американский рынок.

Исполнительный директор исследовательской компании Futurum Group Дэниел Ньюман назвал решение Apple о переносе сборки iPhone стратегическим шагом для сохранения роста компании.

Гендиректор Apple Тим Кук, активно взаимодействующий с администрацией Трампа, готовится представить квартальные результаты на следующей неделе, но компания воздерживается от комментариев о пошлинах.